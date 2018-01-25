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МИД требует от РФ прекратить отправлять гумконвои

Комментариев: 7
Киев направил Москве ноту протеста в связи с направлением очередного так называемого гуманитарного конвоя на Донбасс. Российский груз был перемещен вопреки нормам и принципам международного права, утверждают в МИД.
МИД осуждает российские гумконвои
МИД осуждает российские гумконвои
Корреспондент.net

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с направлением Россией очередного так называемого гуманитарного конвоя на временно оккупированную территорию Донбасса. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

"Российский груз был перемещен вопреки нормам и принципам международного права и ранее согласованным условиям и модальностям между двумя сторонами, а также без официального согласия с украинской стороной и с нарушением требований законодательства Украины. Указанный конвой снова пересек государственную границу через временно неконтролируемые украинской властью участки и без участия МККК", - сказано в сообщении.

В связи с этим, МИД Украины направил российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием прекратить совершение противоправных действий и неуклонно придерживаться международных норм и законодательства Украины.

Напомним, на неподконтрольную часть Донбасса из России в четверг, 25 января, отправился 73-й так называемый гуманитарный конвой

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Теги: МИД Украины, протест, донбасс, гумконвой
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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Kolya1976    25.01.2018, 22:18
Оценка:  -4
Kolya1976
Всі спори навколо РФ-го "гумконвою" зникли б самі по собі, якщо б вони проходили через митницю з ретельним "досмотром" кожного авто групою наглядачів від ОБСЄ, українських і російських митників. Чи на території України, чи РФ - але з вільним доступом наглядачів. Але-ж Кремль чогось такого не хоче...
Лобо    25.01.2018, 22:18
Оценка:  +4
Лобо
скажіть. а вам і правда ніхто з українських СМІ ні разу не розповів що гумконвої ретельно оглядаються представниками ОБСЕ? Ні? Не казали? зайдіть на сайти ОБСЕ)) та й навіщо казати людям правду коли народ вважають за тупе бидло? особливо коли народу це подобається... І
Kolya1976    25.01.2018, 23:51
Оценка:  0
Kolya1976
А ну ка дай ссилку на цей звіт - я облазив сайт ОБСЄ і знайшов звіт тільки про "30 гумконвой" де російські погранці разом з "3 українськими офіцерами" подивилися зовні на машини з відкритими задніми дверима, на чому весь "досмотр" і закінчився. Чекаю...
Kosta    25.01.2018, 22:17
Оценка:  -4
Kosta
хоч би раз, випадково, розвалити той конвой, щоб усі побачили що там за дитячі набори.
Шкиряк_и_Зорин    25.01.2018, 22:17
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорин
Какая это нота по счёту?
Лобо    25.01.2018, 22:17
Оценка:  +6
Лобо
и правда: как смеет Россия кормить стариков, детей и инвалидов? Ведь принят закон о деокупации, и власти Украины уже официально признали за собой право не помогать своим гражданам. Пусть умирают от голода. Сначала сами не разрешили Ахметову помогать старикам.теперь и другим запрещают...
whitewo    25.01.2018, 23:51
Оценка:  -2
whitewo
С каким пафосом написаны эти словеса.
С начала усиленно качала ситуацию, везла людей и оружие, а теперь монашку строит - "помогать старикам и детям".
Похоже на ситуацию, что бы чикатило с родне своих жерт в гости приходил с подарками
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