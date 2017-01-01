Экс-глава Укрспирта готовил убийство Авакова – ГПУ

Задержанный Михаил Лабутин готовил покушение на Арсена Авакова, рассказали в Генпркуратуре. Кроме того, ОПГ в которую входил экс-глава госпредприятия, подозревается в убийстве советника директора Укрспирта.

Лабутина подозревают в подготовке покушения на Авакова Миротворец

Бывший гендиректор Укрспирта Михаил Лабутин вместе с организованной преступной группировкой готовили покушения на жизнь министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом в четверг, 25 января, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в Facebook.

“Установлено, что участники указанной преступной организации планировали совершение умышленных убийств других лиц, среди которых и министра внутренних дел Украины Авакова А.Б.“, - написала пресс-секретарь.

Кроме того, по ее словам, ОПГ обвиняют в ряде покушений, подготовке убийств и убийстве советника директора Укрспирта. Сарган рассказала, что преступники активно использовали взрывные устройства различных типов.

По словам пресс-секретаря генпрокурора, 19 декабря 2017 года были одновременно проведены 60 обысков в различных регионах Украины и задержаны шесть активных участников преступной организации.

Ранее сообщалось, что в Румынии задержали Михаила Лабутина - бывшего генерального директора госпредприятия Укрспирт.