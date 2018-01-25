Как бежал Янукович. Подробности рассказали в суде

Бывшие охранники экс-президента Украины Виктора Януковича рассказали как он бежал из страны в феврале 2014 года и кто ему помогал в этом.

Оболонский районный суд Киева продолжает рассматривать дело о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Кроме госизмены Януковича подозревают в пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны.

В июле 2017 года Янукович, который проживает на территории России, объявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе и отзывает из суда своих адвокатов.

Однако 11 декабря адвокат Виталий Сердюк, который участвует в процессе относительно расстрелов на Майдане, снова начал защищать Януковича в деле о госизмене. С того времени суд допрашивает свидетелей.

Последнее время в суд приходят политики, представители нынешней украинской власти. Однако, гораздо интереснее сведения бывших охранников Януковича, которые пролили свет на побег Януковича.

Что Янукович говорит о побеге

Когда Янукович еще участвовал в судебных заседаниях он не смог объяснить, каким образом оказался на территории Российской Федерации.

"22 февраля (2014 года) мы двигались в направлении Крыма. В районе Мелитополя мы попали практически на засаду, которая была в 5 километрах от нас. Передовая группа, которая сопровождала меня, увидела вооруженных людей, одежда была без знаков. Перед этим постом были установлены 2 крупнокалиберных пулемета", – заявил экс-президент.



Янукович на уточняющий вопрос, ответил, что об этом ему доложил руководитель передовой группы.



Также Янукович отметил, что ему сообщили, что из Донецка также выехала группа, чтобы перехватить его кортеж. "Фактически нас начали "окружать…",– сказал он.



Поэтому, мол, экс-президент отдал приказ водителям ехать на территорию Крыма. Но Янукович так и не сообщил, как оказался на территории России. Но рассказал, что перед тем как уехать из Донецка в Крым, 22 февраля встречался с олигархом Ринатом Ахметовым. По словам Януковича, он обсуждал с Ахметовым происходящие на тот момент в Украине события.

Свидетельства охранников о побеге

По словам охранников Януковича, 21 февраля 2014 года он находился в Администрации президента, во второй половине дня около 17 часов выехал кортежем в Межигорье.

Сотрудник Управления государственной охраны Олесь Шаран, охранявший Януковича во время его президентства, рассказал в суде, что 21 февраля 2014 года около 21:00 им была дана команда готовить вертолеты к полету в Харьков.

“Возле дома (Януковича в Межигорье) стоял грузовой автомобиль, была выгрузка определенных вещей, пакеты, картины. Ранее такого сбора вещей не было", - отметил Шаран. По его словам, Януковича сопровождали 4 охранника.

Еще ряд охранников отправились в Харьков на машинах в составе передовой группы.

В Харькове Янукович дал интервью журналистам и должен был посетить съезд Партии регионов. Но это мероприятие отменили, и после обеда Янукович кортежем выехал в аэропорт Харькова.

Оттуда, по словам сотрудника Управления госохраны Виктора Ризниченко, также ранее охранявшего Януковича, экс-президент двумя вертолетами вылетел в неизвестном направлении. Через час диспетчер "Украэроруха" передал экипажу требование Александра Турчинова вернуться на аэродром в Харьков, на что пилоты сообщили, что для этого не хватит горючего. Вертолеты сели в Донецке.

Там Янукович с охранниками загрузились в самолеты типа Falcon, однако не успели вылететь: представители государственной пограничной службы заявили, что вылет запрещен, потому что не оформлены соответствующие документы.



Экс-президента пересадили в машину и перевезли в особняк в Донецке, где Янукович провел частности встречу с олигархом Ринатом Ахметовым.



Около 22 часов 22 февраля автомобилями Янукович с охраной выехали в направлении АР Крым. За маршрут отвечал руководитель президентской охраны Константин Кобзарь. Мы двигались двумя автомобилями. На выезде из Донецка к нам присоединился Виктор Викторович Янукович. У Бернадского (другой охранник Януковича) был телефон, он с кем-то созвонился. Ему сообщили, что в районе Мелитополя нас ждут, нам туда ехать нельзя. Он вышел автомобиля, они советовались и дальше передвигались второстепенными дорогами с выключенным светом", – рассказал Шаран.

По словам Ризниченко, возле города Бердянск Запорожской области кортеж подъехал к сельскохозяйственному полю. "Осветили фарами авто это поле и буквально сразу на него сели 3 вертолета Ми-8. На фюзеляже - изображена красная звезда, неизвестные пилоты были в спецснаряжении, без шевронов или нашивок", - рассказал охранник. "Думаю, что это были вертолеты Российской Федерации", - добавил он.

Ризниченко рассказал о перегрузке в самолет, остановке по техническим причинам в Анапе Российской Федерации. 23 февраля из Анапы Януковича доставили в Ялту (Крым), где борт встретили российские военные.

"В Крыму нас встретило до взвода военных Российской Федерации в зеленой форме, они подогнали авто (грузовики типа "Урал"), мы отправились в неизвестном направлении. Приехали в Ялту – санаторий ВМС Минобороны РФ. Там мы были до вечера", – рассказал Шаран.

"Президент дал команду готовить госдачу "Глициния" (крымский пансионат, известный также как дача Брежнева). Оказалось, что для этого нужно очень много времени, потому что она была закрыта на зимний период. После этого мы погрузили вещи и поехали в Севастополь", – отметил сотрудник УГО.

В Севатсополе экс-президента привезли на базу Черноморского флота РФ в Казачьей Бухте.

Там, по словам охранников, Янукович выстроил их, поблагодарил за службу и спросил, кто продолжит путь с ним. Согласие дали более 10 человек. Ризниченко с Шараном отказались и утром следующего дня отправился в Киев.

Те, кто остался с экс-президентом, написали заявления об увольнении и сдали оружие.

Также Шаран отметил, что на этой базе Янукович встречался с на то время главой СБУ Александром Якименко, главой МВД Виталием Захарченко ируководителем Администрации президента Андреем Клюевым.

Янукович написал отказ от государственной охраны и в ночь на 24 февраля вылетел из Крыма.

Угроза жизни Януковича

Шаран заявил, что ему ничего не известно о якобы вооруженном нападении на президентский кортеж в феврале 2014 года.

По его словам, был случай 18-19 февраля, когда неизвестные один раз палками ударили по машине. Янукович же заявлял, что новая власть должна расследовать покушения на его жизнь со стороны "радикалов".

Экс-глава Совета министров АРК, экс-глава МВД Анатолий Могилев суде заявил, что во время встречи 21 февраля 2014 года в Киеве с экс-президентом Виктором Януковичем тот говорил ему об угрозе своей жизни.

"Последний раз я виделся с Януковичем 21 февраля. 20 февраля был звонок от него с предложением приехать в Киев. 20 февраля мы не встретились, это случилось уже 21-го около 11-12 часов дня. Был короткий разговор на пару минут", – сказал Могилев.

"Янукович сказал, что его жизни угрожает опасность, что в Киеве много людей, имеющих оружие, так сказать незаконных вооруженных формирований, поэтому ему нужно из Киева уезжать", – добавил он.

Кто помогал Януковичу?

Перед бегством в Крым экс-президент Виктор Янукович в Харькове встретился с Михаилом Добкиным, который на тот момент занимал должность главы Харьковской ОГА.

"В Харькове мы приехали в резиденцию облсовета. Нас встречал Добкин, дал транспорт для передвижения", - рассказал Шаран.