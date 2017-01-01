В Кременчуге упал вертолет – СМИ

В Кременчуге упал вертолет, зацепившись за телевизионную вышку. Очевидцы сообщают о нескольких взрывах. Местные жители утверждают, что причиной происшествия мог стать сильный туман.

В Полтавской области в городе Кременчуг в четверг, 25 января, упал вертолет, врезавшись в телевизионную вышку. Об этом сообщает местное издание ТелеграфЪ.

По данным издания инцидент произошел около 19:00. Очевидцы сообщают, что вертолет врезался в вышку или линию электропередач.

"Был туман и, наверное, вертолет задел или вышку, или линию электропередач. Мы услышали несколько взрывов", - комментируют случившееся местные жители.

На место происшествия прибыли пожарные и сотрудники полиции.

По данным ТСН, вертолет Ми-8 компании Украинские вертолеты выполнял учебно-тренировочный полет.

Отмечается, что в результате происшествия у жителей микрорайона Петровка выключился свет.

Как сообщалось, в селе Софиевская Борщаговка Киевской области на крышу частного дома упала конструкция от вертолета, который пролетал над зданием.