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В Киеве открыли центр по обеспечению кибербезопасности

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Ситуационный центр обеспечения кибернетической безопасности, созданный на базе Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ, открылся сегодня в столице.
Открылся центр для борьбы с киберпреступностью
Открылся центр для борьбы с киберпреступностью
ssu.gov.ua

В Киеве открылся первый ситуационный центр по обеспечению кибербезопасности, созданный на базе департамента контрразведывательной защиты интересов государства. Об этом сообщается на официальном сайте Службы безопасности Украины.

"Ключевыми возможностями центра станут система обнаружения и реагирования на киберинциденты и лаборатория компьютерной криминалистики. Они позволят предупреждать кибератаки, устанавливать их происхождение, анализировать для совершенствования противодействия", – говорится в сообщении.

Как отмечается, ситуационный центр готов предоставлять необходимую защиту не только объектам критической инфраструктуры, государственным учреждениям и предприятиям.

"Любой представитель большого, среднего и даже малого бизнеса может обратиться в центр за консультациями и помощью", - сообщили в СБУ.

Напомним, в Давосе назвали глобальные угрозы безопасности.

 

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Теги: Киев, СБУ, фото, безопасность, открытие, киберпреступность
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Источник: korrespondent.net

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