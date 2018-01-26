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Из-за крушения вертолета в Кременчуге погибли четыре человека

Комментариев: 2
В результате падения вертолета в Кременчуге, который совершал учебно-тренировочный полет и зацепился за телевышку, погибли четыре члена экипажа.
Все члены экпипажа погибли
Все члены экпипажа погибли
telegraf.in.ua

Четыре человека погибли в результате крушения вертолета в Кременчуге Полтавской области. Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Светлана Рыбалко, передает телеканал 112 Украина.

По словам Рыбалко, сообщение о крушении вертолета частной авиакомпании Ми-8 на окраине Кременчуга поступило спасателям в 19:15.

"Погибли все, кто находился в вертолете. По предварительной информации, на борту находились 4 человека", - сказала она, добавив, что вертолет совершал учебно-тренировочный полет.

Напомним, в Полтавской области в городе Кременчуг в четверг, 25 января, упал вертолет, врезавшись в телевизионную вышку.

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Теги: авиакатастрофа, вертолет, Полтавская область, Кременчуг
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
СтальнаяКрыса    26.01.2018, 01:02
Оценка:  -1
СтальнаяКрыса
По 5 каналу передали что вертолёт зацепил ЛЭП и несколько населённых пунктов остались без электроэнергии.
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