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Прокуратура обжаловала приговор сыну Шуфрича

Комментариев: 1
Шевченковский районный суд Киева признал сына народного депутата виновным в ДТП и приговорил к году условного наказания. Пострадавшему в аварии выплатили миллион гривен ущерба.
Нестор Шуфрич-младший
Нестор Шуфрич-младший
Скриншот видео
 
Прокуратура Киева подала апелляцию на приговор сыну народного депутата Нестору Шуфричу-младшему, который, управляя автомобилем, сбил пешехода в столице. Об этом в четверг, 25 января, пресс-служба ведомства сообщила агентству Интерфакс-Украина.
 
Когда именно была подана апелляция не уточняется.
 
Напомним, 26 августа 2017 года сын Шуфрича на Bentley сбил на пешеходном переходе 31-летнего мужчину, которого впоследствии госпитализировали с многочисленными травмами.
 
В конце декабря прошлого года суд вынес приговор сыну нардепа, назначив наказание в виде лишения свободы сроком на три года с освобождением от отбывания основного наказания с отсрочкой на один год.
 
Как рассказал адвокат потерпевшего Вячеслав Лысенко, за четыре месяца пострадавший пережил несколько операций. Стороны заключили мировое соглашение, в результате которого ему выплатили моральный и материальный ущерб в размере одного миллиона гривень.
 
По словам адвоката, на суде Шуфрич-младший признал свою вину и попросил не сажать его в тюрьму.
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Теги: Шуфрич, апелляция, решение суда, ДТП с Шуфричем
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
C_H_U_D_E_S_A    26.01.2018, 00:35
Оценка:  +1
C_H_U_D_E_S_A
Так вот и живем...год условно...а человек теперь инвалидом будет всю жизнь...а этот паренек снова за Бентли сядет,или уже сел....кошмар а не страна..........брррррррррррррррр рррррррр
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