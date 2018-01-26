Вятрович утверждает, что Цой, Высоцкий и Булгаков опасны

По его мнению они - эффективные инструменты в руках Кремля для напоминания о едином культурном пространстве.

Директор института нацпамяти Владимир Вятрович назвал изысканными щупальцами “русского мира“ творчество таких музыкантов, как Виктор Цой и Владимир Высоцкий и киевлянина писателя Михаила Булгакова. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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“Не все щупальца “русского мира“ такие отвратительные и очевидны как совок и московская церковь. Некоторые более симпатичные, изысканные и респектабельные, но не менее опасные. “Ирония судьбы“, “восьмое марта“, булгаковы, пугачевы, и даже высоцкие и цои в руках Кремля - эффективные инструменты напоминания о едином культурном пространстве и инструменты его воспроизведения. А именно культура является фундаментом на котором каждый империализм возводит храм своего величия“, - написал Вятрович после 80-летия со дня рождения Владимира Высоцкого.

Напомним, 25 января Владимиру Высоцкому исполнилось бы 80.

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Ранее Владимир Вятрович говорил, что Украине следует признать период пребывания в составе СССР оккупацией. “Снимая коммунистический слой, мы оставляем имперский“, - отмечает он.