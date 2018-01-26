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Вятрович утверждает, что Цой, Высоцкий и Булгаков опасны

Комментариев: 69
По его мнению они - эффективные инструменты в руках Кремля для напоминания о едином культурном пространстве.
Глава института нацпамяти считает этих персон "щупальцами русского мира"
Глава института нацпамяти считает этих персон "щупальцами русского мира"
коллаж

Директор института нацпамяти Владимир Вятрович назвал изысканными щупальцами “русского мира“ творчество таких музыкантов, как Виктор Цой и Владимир Высоцкий и киевлянина писателя Михаила Булгакова. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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“Не все щупальца “русского мира“ такие отвратительные и очевидны как совок и московская церковь. Некоторые более симпатичные, изысканные и респектабельные, но не менее опасные. “Ирония судьбы“, “восьмое марта“, булгаковы, пугачевы, и даже высоцкие и цои в руках Кремля - эффективные инструменты напоминания о едином культурном пространстве и инструменты его воспроизведения. А именно культура является фундаментом на котором каждый империализм возводит храм своего величия“, - написал Вятрович после 80-летия со дня рождения Владимира Высоцкого.

Напомним, 25 января Владимиру Высоцкому исполнилось бы 80.

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Ранее Владимир Вятрович говорил, что Украине следует признать период пребывания в составе СССР оккупацией. “Снимая коммунистический слой, мы оставляем имперский“, - отмечает он.

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Теги: институт нацпамяти, писатель, поэт, певец, Владимир Вятрович, “русский мир“, Виктор Цой, Владимир Высоцкий, Михаил Булгаков
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Комментариев (72)
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KADAMPA    26.01.2018, 13:39
Оценка:  0
KADAMPA
ну тогда в кафе, ресторанах, магазинах и торговых центрах должна играть сплошь только украинская музыка, а не иностранная попса... а то как то не патриотично.... как еще не додумались штрафовать за это?!... А вообще такие деятели только дискредитируют страну... как же наша Конституция...?!
KADAMPA    26.01.2018, 13:40
Оценка:  0
KADAMPA
Конституция, где прописаны свободы граждан?!
Дед_Бабай    26.01.2018, 13:35
Оценка:  -1
Дед_Бабай
А чем собственно высоцкий и цой отличаются от киркорова и баскова? Может высоцкий и цой представители высокого искусства, а не попсы своего времени? Так москва и использует попсу для популяризации "русского мира". "Сегодня гриша лепс, любе, стас михайлов, а завтра к нам приходит гиркин с автоматом".
Дед_Бабай    26.01.2018, 13:35
Оценка:  0
Дед_Бабай
https://www.youtube.com/watch?v =Gt9TS7WV3_8
Arkad_M    26.01.2018, 13:39
Оценка:  0
Arkad_M
Если бы существовала машина времени, было бы интересно узнать мнение у самих Высоцкого и Цоя о Вашем сравнении с Киркоровым и Басковым.
paprika22    26.01.2018, 13:31
Оценка:  +2
paprika22
не всех... война убила!
Arkad_M    26.01.2018, 13:30
Оценка:  +3
Arkad_M
Следуя логике г-на Вятровича, любое упоминание любого деятеля (политического, культурного) периода СССР Кремлем является угрозой для Украины. Бороться с "вертяными мельницами" всегда было "очень увлекательно". И, главное, выгодно.
Александр--    26.01.2018, 13:26
Оценка:  +5
Александр--
никогда не был поклонником данных персонажей! НО!!! творчество их уважал и уважаю! а вы что создали, сотворили в этом тленом мире??? кроме циркуляров!!! и ваше право коментировать литературное,мировое наследие?
multipodius    26.01.2018, 13:23
Оценка:  -1
multipodius
Історія - це наука про факти, нац. пам'ять - набір духовних інструментів та механізмів для накопичення та збереження культурної спадщини окремої нації і перенесення її від коліна до коліна, з епохи в епоху. Прошу пам'ятати про це.
flesh*    26.01.2018, 13:26
Оценка:  +2
flesh*
В истории фактов нет. Какие могут быть факты, если о текущих событиях у разных людей разное мнение.
Датышо    26.01.2018, 13:29
Оценка:  0
Датышо
Будь ласка вкажіть що саме ви маєте на увазі і що входить до духовних інструментів та механізмів? І чи можна такі критерії застосувати до національної пам*яті індіанців?
Arkad_M    26.01.2018, 13:29
Оценка:  0
Arkad_M
Консерватизм и догматизм.
martisha_    26.01.2018, 13:14
Оценка:  +12
martisha_
если человек просто дурак - это еще ничего, но высокопоставленный дурак - это страшно...
multipodius    26.01.2018, 13:20
Оценка:  -3
multipodius
Ви впевнені? Коли один розумний піднімається над рештою дурнів, то саме так, як Ви його, його на починають називати. Втямили, до чого я?
Arkad_M    26.01.2018, 13:36
Оценка:  0
Arkad_M
Від імені решти дурнів, дякую за висвітлення реального ставлення пана Вятровича до нас.
Arkad_M    26.01.2018, 13:12
Оценка:  +4
Arkad_M
И чем Вятрович отличается от российской цензуры?
Rikstal    26.01.2018, 13:24
Оценка:  +2
Rikstal
тим, що він не імперіаліст, а націоналіст. Правда, ставити культуру наріжним каменем того чи іншого - це теж прояв лишньої хромосоми, своєрідної, дебільної.
Arkad_M    26.01.2018, 13:33
Оценка:  0
Arkad_M
Справжній націоналіст поважає і любить свою націю, та з повагою ставиться до інших націй. Саме тому, що любить свою. "Шори" ніколи не йшли на користь будь-якій нації.
Игорь    26.01.2018, 13:10
Оценка:  +8
Игорь
))) наш человек, ярко выраженный чинуша-дебил, так и напрашивается, как и все наши руководители.
Biosan    26.01.2018, 13:09
Оценка:  +10
Biosan
Этот "хрен моржевый", некто Вятрович, намного опасней тех людей о ком он говорит.
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