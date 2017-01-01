Падение вертолета в Кременчуге: открыто уголовное дело

Погибшие пилоты были опытные.

По факту падения вертолета Ми-8 в Кременчуге Полтавской области открыто уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

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Сообщение о падении вертолета в микрорайоне Молодежный вертолета поступило 25 января около 19:00. . На место происшествия немедленно прибыли наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа, медработники и спасатели.

По состоянию на 10 утра 26 января на месте трагедии вместе со следователями работают инспекторы авиации, чтобы исследовать обломки вертолета в светлое время суток и сделать профессиональные заключения.

Погибшие члены экипажа работали в ЗАО АК Украинские вертолеты. Их характеризуют как опытных пилотов, с большим стажем. Среди погибших жители Винницкой, Харьковской и Херсонской областей, 1964, 1967, 1968 и 1958 г.р.

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По предварительной версии следствия, вертолет летел на небольшой высоте и пилоты не заметили один из тросов, которыми укреплена телевышка.

Полет был санкционирован, все документы в порядке.

Правоохранители полностью оцепили место ЧП. Опасаясь обрыва линий электропередач, специалисты обесточили прилегающие населенные пункты и отключили газ. Сейчас все коммуникации работают в обычном режиме.

Дело квалифицируют по статье № 276 ч. 3 Уголовного Кодекса (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта). Следственные действия продолжаются.

Пожар в двухстах метрах от жилых домов тушили долго, потому что помимо большого количества керосина, там был магний, который сложно гасится водой. “Поэтому то топливо, которое было разлито, вновь и вновь загоралось“, - объяснил начальник смены местного центра ГСЧС Максим Маршев.

Напомним, 23 января в Германии в ста километрах от Штутгарта столкнулись в воздухе легкомоторный самолет и вертолет.