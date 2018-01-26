Бойца АТО обменяли на девушку, убившую нацгвардейцев

Девушка взорвала гранату в машине с нацгвардейцами. Сама осталась без руки, а военнослужащие погибли.

Взятого в плен военнослужащего ВСУ Романа Савкова из 92 бригады обменяли на Надежду Козлову, осужденную за убийство двух бойцов Нацгвардии.

Об этом сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов.

Ее российская пропаганда превозносит, называет “героиней“, “политзаключенной“, и ее постоянно включали на этом основании в списки на обмен.

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Козлова из города Часов Яр, на момент совершения ей было 19 лет. 8 сентября 2014-го она нашла в доме своего брата осколочную гранату Ф-1, сняла чеку, и зажав с гранатой в руке вышла на улицу. По словам свидетелей и потерпевших, она выбежала на проезжую часть, и остановила ехавшего на мопеде несовершеннолетнего юношу. С криком “Поляжете тут вместе со мной!“, Козлова показала юноше гранату с выдернутой чекой, села к нему на мопед и приказала ехать в киоск. “Когда приехали, Козлова стала стучать гранатой в окно киоска, требуя выдать пиво и сигареты. Продавщица испугалась и выбежала из киоска. На суде она сказала, что Козлова выглядела как психически больная“, - пишет журналист.

Затем Козлова направилась к дому своего знакомого и начала кричать под окнами. Парень рассказал, что она была пьяной, в истерике признавалась в любви и сказала, что если он с ней не поговорит, то она себя подорвет гранатой. Примерно в 24:00 на глазах парня, любви которого домогалась Козлова, на дороге остановилась Нива, в ней были два военнослужащих Нацгвардии, они спрашивали у местных дорогу. “К несчастью, давать пояснения подошла Козлова. Она сказала, что покажет все сама, и села к ним в машину. Они не заметили гранату в темноте. По данным судебной экспертизы, к тому времени Козлова удерживала гранату без чеки от 4-х до 6-ти часов непрерывно. Она села в машину, выронила гранату, произошел взрыв“, - рассказал Бутусов.

Журналист не считает, что это был теракт, поскольку взрывать Ф-1, обладающей большой убойной силой, будет только смертник, а Козлова была просто пьяной. Оба нацгвардейца погибли, а девушка получила множественные ранения, ей оторвало руку. После больницы в женской тюрьме она умудрилась там забеременеть и родить дочку.

По версии сепаратистов, девушку насиловали, и в какой-то момент она выхватила и взорвала гранату.

Надежда Козлова, которую поменяли на Романа Савкова 0:00 / 00:42

Козлову обменяли на Савкова - бойца 92-й бригады, больного диабетом. Он успел прослужить на контракте несколько месяцев. 20 июля 2017-го группа наемников из состава “100-й бригады Республиканской гвардии ДНР“ атаковала опорный пункт ВСУ под Красногоровкой. В бою на опорнике погибло трое бойцов, Романа взяли в плен. Украинские военные уничтожили при этом пять наемников, включая командира роты.

Козлову для обмена на Савковал помиловал Петр Порошенко.