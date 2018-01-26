МВД создаст в Украине спецотряд из более 50 вертолетов

Планируется приобретение вертолетов марки Airbus.

Мобильный отряд службы реагирования создадут уже в 2018 году commons.wikimedia.org

В 2018 году в Украине создадут мобильный отряд службы реагирования, у которого в распоряжении будут около 55 вертолетов.

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Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, выступая в Хмельницком в пятницу, 26 января, передают РИА Новости Украина.

“Две тысячи восемнадцатый – это год, когда Украина получит первый передовой мобильный отряд службы реагирования“, — сказал Аваков.

Он добавил, что в распоряжении этого отряда будут вертолеты.

Большой контракт, который МВД Украины уже несколько месяцев готовит совместно с Госслужбой по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардией и полицией, предусматривает получение порядка 55 вертолетов марки Airbus.

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Вертолеты позволят обеспечить систему покрытия по всей стране, начиная от реагирования на чрезвычайные ситуации, пожары, вызовы уголовного характера и заканчивая медицинскими вопросами, когда нужно будет доставить в острых ситуациях больного из небольшого села непосредственно к специалисту.

Госслужбу по ЧС и далее будут развивать, чтобы привести ее к европейским стандартам.

Стоит отметить, что Airbus Helicopters является одним из крупнейших производителей вертолетов в мире, выпуская как военные, так и гражданские модели. Компания имеет завод близ Марселя, подразделения в Донауверте (Германия) и Альбасете (Испания).

Напомним, по факту крушения вертолета в Кременчуге, в результате которого погибли четверо людей, открыто уголовное дело.