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Рабинович: Ситуация с ценами на лекарства срежиссирована руководством Минздрава

Комментариев: 2
Рабинович: Ситуация с ценами на лекарства срежиссирована руководством Минздрава

Власть в целом и исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун в частности заранее спланировали ситуацию с повышением цен на лекарства и перебоями в их поставках, чтобылишить украинцев возможности достойно лечиться. Такое мнение высказал народный депутат Украины и лидер партии За життя Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

“Ситуация с лекарствами, с их ценами, с их поставками, с нехваткой сывороток, на мой взгляд, абсолютно специально срежиссирована. Я верю, что они тупые, но до такой степени – не верю. Я считаю, что исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун и ее бандитская команда специально лишают украинцев возможности жить и выживать. Не купить вакцины откори могли только или психически больные люди, или это было специально задумано. Против Украины в этом направлении ведется война, и это нужно прекращать“, – убежден парламентарий.

По мнению политика, суть проблемы с ценами на медикаменты и их поставками кроется в коррупции во власти.

“Проходимцы «в высоких кабинетах», которые придумали действующую систему закупок и “крышуют“ пять-шесть фирм, монополизирующих фармацевтический рынок, виноваты в повышении цен на лекарства. Очевидно, что в условиях, когда цены на украинские медикаменты взлетают, мы должны открыть рынок для импортных медикаментов, чтобы создать конкуренцию. Если же в Украине вообще нет нужных лекарств – их тем более необходимо импортировать. У нас же все наоборот“, – возмутился Вадим Рабинович.

Народный депутат считает, что сегодня украинская медицина переживает наихудшие времена.

“Настоящие профессионалы своего дела, такие как Тодуров (заслуженный врач Украины Борис Тодуров, – ред.), не в почете, медицинские институты закрываются, 70% профессионалов уже уехали за границу. Нас фактически оставляют один на один с болезнями, лечить которые мы не сможем из-за стоимости лекарств, достигшей европейского уровня. Скоро лечиться будем исключительно заговорами“, – выразил негодование политик.

В заключение лидер партии За життя добавил, что выход из сложившейся ситуации один – добиваться увольнения Супрун и пересмотреть политику данного ведомства.

“Наша цель – Супрун, не убрав которую мы не можем дальше разбираться с тем, что у нас творится в системе здравоохранения. Мы уже организовываем давление на правительство и подали в суд, потому что власть должна исполнять законы Украины, исходя из которых Супрун не имеет права занимать должность и. о. министра. Если власть нас не услышит, мы будем стоять у здания Минздрава, у ее дома – и требовать ее ухода. Гонтарева (подавшая в отставку глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, – ред.) уже практически ушла, уйдет и Супрун“, – заверил Вадим Рабинович.

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Комментариев (2)
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Ruspidor    27.01.2018, 12:09
Оценка:  +1
Ruspidor
Судя по фотке, она срежессированна тобой, рабе...
PanasonicV    27.01.2018, 11:05
Оценка:  +3
PanasonicV
К власти у нас пришли уроды, но не этому поцу об этом говорить
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