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Под Авдеевкой получил ранение боец – штаб

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С начала нынешних суток сепаратисты совершили один обстрел на донецком направлении из стрелкового оружия в пригороде Авдеевки. В результате этого обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных сил Украины.
Бойцы ВСУ на Донбассе
Бойцы ВСУ на Донбассе
Минобороны Украины

Подразделения сепаратистов не придерживались режима прекращения огня на Донбассе, обстреляв один раз позиции ВСУ. В результате этой провокации был ранен один военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На донецком направлении противник вел огонь по нашим позициям из стрелкового оружия в пригороде Авдеевки. В результате этого обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

В штабе добавили, что военного оперативно доставили в военно-медицинское учреждение. Сейчас ему оказывается помощь.

Как сообщал Корреспондент.net, за сутки 25 января противник трижды открывал огонь по позициям ВСУ в зоне АТО, в то числе из минометов. Двое военнослужащих получили ранения.

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, АТО, Авдеевка - новости, новости Донбасса, новости АТО, Авдеевка
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Источник: korrespondent.net

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