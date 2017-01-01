Под Авдеевкой получил ранение боец – штаб

С начала нынешних суток сепаратисты совершили один обстрел на донецком направлении из стрелкового оружия в пригороде Авдеевки. В результате этого обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Подразделения сепаратистов не придерживались режима прекращения огня на Донбассе, обстреляв один раз позиции ВСУ. В результате этой провокации был ранен один военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На донецком направлении противник вел огонь по нашим позициям из стрелкового оружия в пригороде Авдеевки. В результате этого обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

В штабе добавили, что военного оперативно доставили в военно-медицинское учреждение. Сейчас ему оказывается помощь.

Как сообщал Корреспондент.net, за сутки 25 января противник трижды открывал огонь по позициям ВСУ в зоне АТО, в то числе из минометов. Двое военнослужащих получили ранения.