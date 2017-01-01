Порошенко обсудил с Тиллерсоном миротворцев на Донбассе
Украинская и американская стороны обсудили вопрос размещения миротворческого контингента на Донбассе, поставку вооружения и скоординировали вопросы безопасности.
Президент Украины Петр Порошенко и госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время совместной встречи в пятницу, 26 января, во время форума в Давосе обсудили вопрос размещения миротворческого контингента на Донбассе. Об этом рассказал глава государства, сообщает 112 Украина.
"Не теряю оптимизма, что это может произойти в 2018 году", — сказал президент, рассказывая о переговорах с госсекретарем Тиллерсоном о миротворческой миссии.
Также во время переговоров стороны обсудили поставку американского оружия в Украину и скоординировали вопросы безопасности.
Напомним, в Давосе Порошенко обсудил вопрос миротворцев на Донбассе с премьером Израиля.
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