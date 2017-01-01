Экс-главу СБУ Якименко вызывают на допрос в ГПУ

Бывшего главу Службы безопасности Украины Александра Якименко ждут в Генпрокуратуре на допрос по делу о расстреле активистов на Евромайдане.

Экс-председателя СБУ Александра Якименко вызывают на допрос в Генеральную прокуратуру Украины. Об этом сообщается на сайте ГПУ.

Как говорится в повестке, Якименко ждут на допрос 6 февраля, он будет касаться расстрелов активистов на Майдане.

Повестку направили на последнее место регистрации и фактического проживания.

Ранее Печерский районный суд города Киева дал разрешение на заочное расследование в отношении Якименко по делу об организации расстрелов на Майдане.