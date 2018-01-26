Полторак летит в Вашингтон договариваться о Javelin

Министр обороны Степан Полторак обсудит во время своего визита в Вашингтоне 2 фераля сроки поставок в Украину противотанковых комплексов Javelin.

В Вашингтоне 2 февраля будут обсуждаться сроки поставок в Украину противотанковых комплексов Javelin. Об этом сегодня, 26 января, заявил министр обороны Степан Полторак, сообщает телеканал 112 Украина.

"Я думаю, что я точно буду понимать (дату поставок Javelin в Украину – ред.) после моего визита, который состоится 2 февраля в Вашингтоне", – заявил он.

Говоря об угрозе эскалации российской агрессии в Донбассе, Полторак отметил, что за расположением группировок сепаратистов и военных формирований РФ на границе с Украиной ведется наблюдение.

"Я не думаю, что в ближайшее время мы должны ожидать полномасштабной агрессии РФ. Хотя Россия группировки войск и на границе, и группировки террористических войск в Донецке и Луганске постоянно наращивает или продолжает поставку вооружения, техники, топливно-смазочных материалов и материальных средств", - сказал он.

Полторак уверен, что РФ будет лишь "играть мускулами".

"Я думаю, все-таки Россия не собирается идти мирным путем. Я думаю, что все равно Россия будет пытаться давить на Украину путем как раз игры мускулами и наращивания группировок своих войск", - отметил он.

Напомним, ожидается, что украинская армия получит на вооружение американские противотанковые системы через 2-6 месяцев.