Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В аварии на трассе Киев-Чоп погибла цирковая лошадь

Комментариев: 1
В аварии, которая произошла на трассе Киев-Чоп возле села Дидилов, погибла лошадь, которая принадлежала цирку. Здесь столкнулись грузовик и микроавтубус.
Авария на трассе Киев-Чоп
Авария на трассе Киев-Чоп
zaxid.net

На трассе Киев-Чоп в пятницу, 26 января, столкнулись грузовик с микроавтобусом, который в прицепе перевозил цирковых лошадей. В результате ДТП погибло одно из животных, сообщили в патрульной полиции в Львовской области, пишет ZAXID.NET

Отмечается, что авария произошла в селе Дидилов. В прицепе микроавтобуса находились лошади, которые принадлежали цирку.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, причины аварии устанавливаются.

 
 

Напомним, в Москве водитель автомобиля Kia сбил сотрудницу конного патруля, которая ехала на лошади.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ДТП, фото, авария, лошадь, Киев-Чоп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
SEMPENTY    26.01.2018, 21:49
Оценка:  0
SEMPENTY
Лошадь жалко.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь