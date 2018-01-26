В аварии на трассе Киев-Чоп погибла цирковая лошадь

В аварии, которая произошла на трассе Киев-Чоп возле села Дидилов, погибла лошадь, которая принадлежала цирку. Здесь столкнулись грузовик и микроавтубус.

На трассе Киев-Чоп в пятницу, 26 января, столкнулись грузовик с микроавтобусом, который в прицепе перевозил цирковых лошадей. В результате ДТП погибло одно из животных, сообщили в патрульной полиции в Львовской области, пишет ZAXID.NET

Отмечается, что авария произошла в селе Дидилов. В прицепе микроавтобуса находились лошади, которые принадлежали цирку.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, причины аварии устанавливаются.

Напомним, в Москве водитель автомобиля Kia сбил сотрудницу конного патруля, которая ехала на лошади.