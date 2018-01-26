Антикоррупционер Шабунин "отмазывал" пьяного водителя

Виталий Шабунин в Фейсбуке защищал мужа своей сотрудницы, которого якобы "похитили" полицейские. По факту оказалось, что водитель был пьян и отказался показать документы.

Руководитель Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин опубликовал в Facebook информацию о якобы неправомерных действиях полиции в отношении одного из своих соратников - мужа начальника юридического отдела (далее по тексту- Петра). Однако спустя некоторое время начальник патрульной полиции Евгений Жуков (Позывной Маршал) опубликовал видео с нагрудных камер полицейских, которые задержали Петра. Оказалось, что водитель был пьян, и полицейские действовали согласно закону.

“И никакой политики и заказухи тут нет, и не пахнет даже. Пахнет только алкоголем от пана Петра. Некрасиво и стыдно. Патрульные с железной выдержкой будут отмечены за хорошее выполнение своих служебных обязанностей“, - отметил Жуков.

Задержание водителя, которого защищал Шабунин 0:00 / 09:50

Задержание водителя, которого защищал Шабунин 2 0:00 / 05:37

Читай также: В Запорожье пьяная устроила ДТП и нахамила копу

Шабунин в своей обвинительной публикации утверждал, что на Петра составили два протокола - за вождение в нетрезвом состоянии и отказ остановиться по требованию полиции. Протоколы якобы были составлены без понятых.

Он также писал, что водитель отказался проходить алкотест без адвоката (хотя по закону протокол по ст. 130 КУпАП составили как раз потому, что человек отказался пройти освидетельствование; водителю трижды предлагают сделать это на месте, если он отказывается - оформляют протокол).

“Ситуация была похожа на фактическое похищение человека ночью из собственного двора. Наша коллега вызвала полицию, которая так и не приехала“, - писал антикоррупционер.

После трех часов в райотделе героя сюжета отпустили.

Версия Шабунина facebook.com/vitaliy.shabunin

Однако опубликованные полицией видео опровергли эти обвинения, что признал сам Шабунин. В отдельной публикации сказал, что видео полиции многое объясняет, в том числе вчерашнюю эмоциональную реакцию“, что теперь он считает, что полиция действовала по инструкции и не связывает этот инцидент с деятельностью ЦПК.

Шабунин также принес извинения за свои слова.

По факту, он распространил в Фейсбуке среди своих 150 тысяч подписчиков неправдивую информацию о “беспределе“ полиции собрал более 1300 лайков, на что указал в своем опровержении Жуков: “Просто потому, что мы антикоррупционеры, мы активисты, у нас есть ресурс, на котором можно манипулировать мнениями людей. То есть - просто писать ложь, если не возможно решить вопрос с простым пьяным дядькой за рулем. Чисто по-кентовски: “Виталя, разнеси это по СМИ как антикорупционную заказуху“! “Да не вопрос, Петя!“

Отметим, что по этим постам невозможно сказать, знал ли Шабунин все обстоятельства и сознательно лгал, или же просто передавал версию Елены, своей коллеги из ЦПК, которая с помощью Шабунина попыталась поднять “зраду“.

Читай также: Шабунину вручили повестку в военкомат

Елена присутствует на видео, то есть она точно знала, что произошло, и в каком состоянии был муж. Шабунин там не был, он только пересказывал.

Напомним, Шабунин проходит по ч.2 ст.345-1 (нанесение телесных повреждений журналисту во время выполнения им законной профессиональной деятельности) за то, что он ударил помощника народного депутата, видеоблогера канала Голос народа Всеволода Филимоненко.