Антимайдановца Топаза хотят посадить на 15 лет

Прокуратура требует посадить антимайдановца Игната Кромского, более известного по позывному Топаз, на 15 лет с конфискацией.

В Киевском райсуде Харькова во время заседания по делу антимайдановца Игната Кромского, более известного по позывному Топаз, прокуратура потребовала лишить его свободы на 15 лет с конфискацией. Об этом сообщил процессуальный руководитель в криминальном производстве Олег Максюк, пишет Укринформ.

“Кромскому инкриминируется посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участие в массовых беспорядках и незаконное завладение транспортным средством - автомобилем Mazda-6. Требование прокуратуры - 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества - законны“, - отметил он.

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По словам Максюка, подсудимый был организатором захвата помещений Харьковской областной администрации 1 марта 2014 года, участвовал в избиении евромайдановцев, которых вынудили пройти через так называемый коридор позора, и организатором массовых беспорядков 14 марта 2014 года на улице Римарской, где погибли люди.

Оглашение приговора запланировано на 30 января 2018 года.

Напомним, Крамской был задержан 28 марта по решению суда. 29 марта Ленинский райсуд Харькова избрал меру пресечения для него в виде круглосуточного домашнего ареста.

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Харьковчанин Крамской был участником охраны Антимайдана в Мариинском парке в Киеве. Стал известен по позывному Топаз после появления в сети интернет видео, снятого в лагере Антимайдана. Съемка обрывается после того, как на автора видео нападают неизвестные и он несколько раз взывает о помощи к сопровождающему его Крамскому: “Топаз, дай команду!“