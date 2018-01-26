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Закарпатье получило от Венгрии 8000 вакцин от кори

Комментариев: 2
Вакцин, которые Закарпатье получило от Венгрии должно хватить на два месяца. Кроме того, регион может получить вакцины из других областей.
Венгрия передала Закарпатью партию вакцин
Венгрия передала Закарпатью партию вакцин
gettyimages.co.uk

В Закарпатскую область сегодня, 26 января, прибыли из Венгрии 8000 доз вакцин против кори. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения.

Как отмечается, этих вакцин хватит на два месяца. Помимо этого, в ближайшее время в регион доставят вакцины КПК, перераспределенные из других областей.

В ведомстве подчеркивают, все имеющиеся в стране вакцины сегодня находятся в регионах. "Поэтому любое перераспределение вакцин – это добрая воля и взаимопомощь одних регионов другим", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что переговоры с рядом областей о перераспределение вакцин продолжаются.

Говоря о ситуации в Закарпатской обл., в Минздраве подчеркивают, что уровень охвата плановой вакцинацией против кори в 2017 году здесь был самым низким в Украине.

"Так, на конец декабря прошлого года согласно национальному календарю прививок 71% детей одного года, 49% детей 6 лет были привиты вакциной КПК (средние показатели по Украине - 93% и 90% соответственно)", – добавили в Минздраве.

Напомним, с начала 2018 года на Закарпатье зарегистрировано 397 случаев кори

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Теги: Венгрия, вакцина, Закарпатье, корь
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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LisyonoK    26.01.2018, 22:59
Оценка:  0
LisyonoK
Раздерут нас, если порох и компания будут дальше насиловать Украину.
LisyonoK    26.01.2018, 22:59
Оценка:  +1
LisyonoK
Спасибо Венгрии
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