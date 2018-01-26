МИД Украины отреагировал на польский закон о "бандеровской идеологии"

Министерство иностранных дел Украины обеспокоено законом, который был принят в польском Сейме и запрещает пропаганду так называемой "бандеровской идеологии".

МИД Украины выступает категорически против польского закона о борьбе с пропагандой Korrespondent.net

Министерство иностранных дел Украины выражает глубокую обеспокоенность принятием в Сейме Польши закона о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии" и надеется, что польские политики проявят мудрость в вопросах, которые могут разобщить две страны. Об этом в пятницу, 26 января, сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что украинская тематика в очередной раз используется во внутренней политике в Польше.

"Трагические страницы совместного исторического прошлого продолжают политизироваться. Категорически не воспринимаем очередную попытку навязать одностороннюю трактовку исторических событий, в т.ч. некорректного использования в официальном документе Республики Польша названия части территории современной Украины", - говорится в заявлении.

В МИД напомнили авторам законопроекта, что украинцы, как и поляки, подверглись чрезвычайно большим страданиям от тоталитарных режимов в годы Второй мировой войны. В этом контексте чрезвычайную обеспокоенность украинского внешнеполитического ведомства вызывает намерение изобразить украинцев исключительно как "преступных националистов" и "коллаборационистов третьего рейха".

В МИД рассчитывают, что Сейм Республики Польша проявит политическую мудрость относительно вопросов, которые могут негативно повлиять на развитие двусторонних отношений.

Напомним, Сейм Польши принял закон о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии".