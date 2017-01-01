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Украина не включала Эстонию в список офшоров – Гройсман

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Эстония требует от Украины удалить ее из списка офшоров. В свою очередь Украина отрицает, что добавляла эту страну в перечень офшорных территорий.
Гройсман ответил Эстонии
Гройсман ответил Эстонии
facebook.com/pg/volodymyrgroysman

Украина не включала Эстонию в перечень офшорных территорий, она лишь была включена в перечень стран, в которых ставка нераспределенной прибыли составляет 0%. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время телефонного разговора с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом, сообщается на официальном сайте Кабмина.

По его словам, это может использоваться резидентами Украины для размытия налоговой базы и уклонения от уплаты налога на прибыль в Украине.

"Эстонская сторона была также проинформирована, что НБУ не принимал никаких решений о включении Эстонии в список оффшорных территорий", - сказал Гройсман.

Премьер отметил, что действие указанного перечня распространяется исключительно на резидентов Украины, которые подают отчет о контролируемых операциях в налоговые органы Украины, а ГФС в соответствии с поданными отчетами определяет рискованные операции, подлежащие дополнительному контролю, по системе выявления рисков, как это действует в всем мире.

Также сообщается, что во избежание возможного недоразумения в проведении расчетов хозяйствующих субъектов, 24 января НБУ направил в украинские банковские учреждения директивное письмо с разъяснением об отсутствии законодательных оснований применять углубленный анализ эстонских компаний.

Напомним, в Эстонии считают, что страна оказалась в украинском списке офшорных государство ошибке.

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Теги: Эстония, Кабмин Украины, офшоры, Владимир Гройсман
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Источник: korrespondent.net

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