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Порошенко объяснил, почему сейчас на Донбассе затишье

Комментариев: 2
Планы США предоставить Украине летальное оборонительное оружие вынудили сепаратистов на Донбассе соблюдать перемирие, считает президент.
Порошенко считает, что сепаратисты боятся американского оружия
Порошенко считает, что сепаратисты боятся американского оружия
gettyimages.co.uk

Российские военные и сепаратисты на Донбассе кардинально изменили поведение, когда узнали о намерении США предоставить Украине летальное оборонительное оружие. Об этом президент Петр Порошенко сообщил сегодня, 26 января, журналистам в Давосе, пишет УНИАН.

"Могу сказать, что как только узнали, что Украина получит новейшее оружие, кардинально изменилось поведение российских военных, боевиков на фронте. Они теперь гораздо более осторожно подходят к линии фронта", - заявил глава государства.

По его словам, речь идет не только о грантовой поставке.

"Я приветствую это, и я считаю, что в этом результат достигнут. И мы говорим не только о грантовой поставке за счет средств наших американских партнеров, не только предоставлении нам лицензии и разрешений на покупку, а и о совместном производстве, об обучении, о других сферах", - сказал президент.

Порошенко подчеркнул, что знает, когда оружие будет доставлено в Украину.
"Мне известны все даты, и никто их от нас не скрывает. Поскольку речь идет об оружии, об оборонном сотрудничестве, я не то, что не хочу, а точно не заинтересован раскрывать эти идеи", – заявил он, отвечая на вопрос о сроках поставки Украине оборонительного оружия из США.

Напомним, США приняли решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.

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Теги: США, оружие, донбасс, Порошенко, Перемирие на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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freederik33    26.01.2018, 22:59
Оценка:  0
freederik33
Такое ощущение , что "гарант" их провоцирует ))) ,дразнит .. Не удивлюсь если они отреагируют .
aprilin    27.01.2018, 00:49
Оценка:  +1
aprilin
..такое ощущение ..что кретинам пока..в лоб не дашь..или в нос ощутимо .не угомонятся...удоты рыфымозглые
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