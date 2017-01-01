Беспилотник США провел разведку над Донбассом
Американский беспилотник RQ-4B 26 января практически весь день курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения на Донбассе, не пересекая ее.
Отмечается, что американский дальний беспилотник с бортовым номером 10-2043, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, с утра 26 января практически весь день курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения на Донбассе, не пересекая ее.
Разведчик осуществлял полет на высоте около 15,5 тысячи метров и скорости 600 километров в час.
ВСУ сбили на Донбассе российский беспилотник
ВСУ сбили на Донбассе российский беспилотник
Напомним, ранее подлеты американского беспилотника к линии разграничения на Донбассе были зафиксированы 9 января.
Эта же новость на Корреспондент