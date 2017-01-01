Беспилотник США провел разведку над Донбассом

Американский беспилотник RQ-4B 26 января практически весь день курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения на Донбассе, не пересекая ее.

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B в пятницу, 26 января, совершил многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на западные сайты, отслеживающие полеты военной авиации.

Отмечается, что американский дальний беспилотник с бортовым номером 10-2043, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, с утра 26 января практически весь день курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения на Донбассе, не пересекая ее.