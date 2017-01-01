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Беспилотник США провел разведку над Донбассом

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Американский беспилотник RQ-4B 26 января практически весь день курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения на Донбассе, не пересекая ее.
Американский беспилотник RQ-4В
Американский беспилотник RQ-4В
Unmanned Systems Technology
 
Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B в пятницу, 26 января, совершил многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на западные сайты, отслеживающие полеты военной авиации.
 
Отмечается, что американский дальний беспилотник с бортовым номером 10-2043, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, с утра 26 января практически весь день курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения на Донбассе, не пересекая ее. 
 
Разведчик осуществлял полет на высоте около 15,5 тысячи метров и скорости 600 километров в час.

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Теги: США, донбасс, беспилотник, ДНР, ЛНР
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Источник: korrespondent.net

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