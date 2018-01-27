Миссия МВФ может приехать в Украину в феврале

По словам главы Совета Национального банка Украины Богдана Данилишина, приезд миссии Международного валютного фонда в Украину ожидается в середине февраля.

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) может приехать в Украину в середине февраля. Об этом в пятницу, 26 января, заявил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин в эфире 5 канала

"Мы ожидаем приезда миссии Международного валютного фонда в середине февраля", – сказал он.

При этом Данилишин добавил, что дата визита миссии еще не подтверждена.

Он отметил, что в программе, заключенной между Украиной и МВФ, речь шла о том, что пересмотр программы будет происходить ежеквартально.

"К сожалению, с апреля 2017 года, когда Украина получила 1 млрд долларов, а отдала более 1,7 млрд долларов, мы средства больше не получили", – сказал глава Совета НБУ.