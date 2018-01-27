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Миссия МВФ может приехать в Украину в феврале

Комментариев: 1
По словам главы Совета Национального банка Украины Богдана Данилишина, приезд миссии Международного валютного фонда в Украину ожидается в середине февраля.
Международный валютный фонд
Международный валютный фонд
 
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) может приехать в Украину в середине февраля. Об этом в пятницу, 26 января, заявил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин в эфире 5 канала
 
"Мы ожидаем приезда миссии Международного валютного фонда в середине февраля", – сказал он.
 
При этом Данилишин добавил, что дата визита миссии еще не подтверждена. 
 
Он отметил, что в программе, заключенной между Украиной и МВФ, речь шла о том, что пересмотр программы будет происходить ежеквартально. 
 
"К сожалению, с апреля 2017 года, когда Украина получила 1 млрд долларов, а отдала более 1,7 млрд долларов, мы средства больше не получили", – сказал глава Совета НБУ. 
 
Также Данилишин надеется, что в мае Украина сможет получить около 2 млрд долларов.

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Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что ожидает транш МВФ в апреле, поскольку Украина уже выполнила 80% своих обязательств.
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Теги: Украина, МВФ, визит миссии МВФ в Украину, транш МВФ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
vaxxojret    27.01.2018, 01:24
Оценка:  -1
vaxxojret
В феврале какого года?
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