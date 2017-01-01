Сутки в АТО: один обстрел, ранен боец ВСУ

Вторая половина прошедших суток, начиная с 13:00, прошла без нарушения режима прекращения огня. Днем сепаратисты провели 1 обстрел позиций ВСУ.

За прошедшие сутки, 26 января, сепаратисты провели 1 обстрел позиций украинской армии, в результате чего один боец ВСУ получил ранения. Об этом в соцсети Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Вторая половина прошедших суток, начиная с 13:00, прошла без нарушения режима прекращения огня. Вчера днем сепаратисты провели 1 обстрел позиций украинской армии", – говорится в отчете.

Так, на донецком направлении враг из стрелкового оружия вел огонь по опорным пунктам сил АТО в пригороде Авдеевки. В результате обстрела получил пулевое ранение военнослужащий ВСУ. Его оперативно доставили в военный госпиталь и предоставили необходимый объем помощи врачей. Военные медики квалифицируют состояние здоровья украинского воина как удовлетворительное.

На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, за сутки 25 января сепаратисты трижды открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, двое военнослужащих получили ранения.