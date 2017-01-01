ОБСЕ не смогла проверить содержание российского гумконвоя

Сепаратисты сообщили, что для проверки гуманитарного конвоя России необходимо получить разрешение других представителей так называемой ЛНР.

Сепаратисты не допустили представителей ОБСЕ проверить содержание автомобилей, которые приехали на Донбасс в рамках российского гуманитарного конвоя. Об этом говорится в отчете ОБСЕ, опубликованном в пятницу, 26 января.

Так, сепаратисты сообщили, что для проверки гумконвоя необходимо получить разрешение других представителей так называемой ЛНР.

"В Луганске четыре члена ЛНР (двое из которых были вооруженными) не позволили патрулю миссии последовать на территорию объекта с автоколонной из 10 тентованных грузовиков с российскими номерными знаками и надписью гуманитарная помощь от Российской Федерации. Один из членов ЛНР сообщил наблюдателям о том, что для доступа к объекту им необходимо иметь разрешение от других членов ЛНР", – сообщили в ОБСЕ.

Напомним, ранее сообщалось, что на неподконтрольную часть Донбасса из России 25 января отправился 73 так называемый гуманитарный конвой.