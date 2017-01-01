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Почти 71% украинцев не считают себя активными гражданами – опрос

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Доля активных граждан Украины составляет 12,7%. Это люди, которые являются членами общественных организаций, домовых комитетов, участвуют в акциях протеста, волонтерском движении.
Большинство украинцев не считают себя активными гражданами
Большинство украинцев не считают себя активными гражданами
Корреспондент.net

Не считают себя активными гражданами 70,8% украинцев. Такие результаты социсследования Киевского международного института социологии в субботу, 27 января, публикует zn.ua

Еще 17,7% затрудняются ответить или не знают, о чем идет речь.  

Доля активных граждан составляет 12,7% – это люди, которые являются членами общественных организаций, домовых комитетов, участвуют в акциях протеста, волонтерском движении или других видах деятельности.

 
 

Напомним, ранее сообщалось, что установление мира на Донбассе силовым путем поддерживают 17,1% населения Украины, а мира "любой ценой" хотят 18%.

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Теги: соцопросы, фото, украинцы, опрос, КМИС, активность
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Источник: korrespondent.net

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