Почти 71% украинцев не считают себя активными гражданами – опрос

Доля активных граждан Украины составляет 12,7%. Это люди, которые являются членами общественных организаций, домовых комитетов, участвуют в акциях протеста, волонтерском движении.

Большинство украинцев не считают себя активными гражданами Корреспондент.net

Не считают себя активными гражданами 70,8% украинцев. Такие результаты социсследования Киевского международного института социологии в субботу, 27 января, публикует zn.ua.

Еще 17,7% затрудняются ответить или не знают, о чем идет речь.

Доля активных граждан составляет 12,7% – это люди, которые являются членами общественных организаций, домовых комитетов, участвуют в акциях протеста, волонтерском движении или других видах деятельности.

Напомним, ранее сообщалось, что установление мира на Донбассе силовым путем поддерживают 17,1% населения Украины, а мира "любой ценой" хотят 18%.