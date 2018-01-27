В Украине становится безопаснее – Аваков

По словам Авакова, уровень преступности в Украине уменьшился.

В субботу, 27 января, на коллегии МВД министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что уровень безопасности в Украине повысился. Об этом сообщает Телеканал 112 Украина.

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Министр уточнил, что уменьшилось количество имущественных преступлений. При этом уровень раскрываемости преступлений повысился. Существенно снизилось количество автомобильных краж - на 27% меньше чем в 2016 году.

Несмотря на, в целом, тяжелую криминогенную обстановку, по словам Авакова удалось достичь уменьшения уровня преступности в общественных местах и на улицах почти на четверть. Существенно снизилось количество автомобильных краж - на 27% меньше чем в 2016 году.

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“Это значит, что уровень безопасности наших граждан постепенно растет. Уверен, что обратного процесса уже не будет“, - сказал Аваков.

Ранее сообщалось о том, что МВД создаст в Украине спецотряд из более 50 вертолетов.