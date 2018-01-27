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В Украине становится безопаснее – Аваков

Комментариев: 5
По словам Авакова, уровень преступности в Украине уменьшился.
В Украине стало безопаснее
В Украине стало безопаснее
facebook.com

В субботу, 27 января, на коллегии МВД министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что уровень безопасности в Украине повысился. Об этом сообщает Телеканал 112 Украина.

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Министр уточнил, что уменьшилось количество имущественных преступлений. При этом уровень раскрываемости преступлений повысился. Существенно снизилось количество автомобильных краж - на 27% меньше чем в 2016 году. 

Несмотря на, в целом, тяжелую криминогенную обстановку, по словам Авакова удалось достичь уменьшения уровня преступности в общественных местах и на улицах почти на четверть. Существенно снизилось количество автомобильных краж - на 27% меньше чем в 2016 году. 

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“Это значит, что уровень безопасности наших граждан постепенно растет. Уверен, что обратного процесса уже не будет“, - сказал Аваков.  

Ранее сообщалось о том, что МВД создаст в Украине спецотряд из более 50 вертолетов.

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Теги: аваков, полиция, украина, безопасность
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Комментариев (5)
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Хулиганка*    27.01.2018, 13:27
Оценка:  +2
Хулиганка*
В Киеве мужчину ударили бутылкой по голове, обокрали и бросили умирать
Woodbrother    27.01.2018, 13:30
Оценка:  -2
Woodbrother
Для вашей москвы это традиционная история. Там у вас еще часами по центру города ходят няни с отрубанными детскими головами, и полиция никак на это не реагирует.
Bedouin    27.01.2018, 13:25
Оценка:  +2
Bedouin
Так вот от чего уменьшился уровень преступности - БМ, скорее всего, по чьей-то указке, почистил все комменты.
Хюндай    27.01.2018, 12:09
Оценка:  +1
Хюндай
Уровень преступности в Украине уменьшился,по этому вы решили летать на вертолётах?
Woodbrother    27.01.2018, 13:31
Оценка:  -2
Woodbrother
Купите себе вертолет. У нас в Украине много заводов-изготовителей подобной техники.
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