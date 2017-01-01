Украина и Молдова усилят охрану госграницы

Страны акцентируют внимание на реализации Плана мероприятий по интенсификации сотрудничества на украинско-молдавской государственной границе в 2017-2018 годах.

Украина и Молдова углубят сотрудничество в вопросах совместной охраны государственной границы. Об этом в субботу, 27 января, сообщает 112 Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

Так, эти вопросы обсудили в Кишиневе председатель ГПСУ Петр Цигикал, министр внутренних дел Молдовы Александр Жиздан и начальник Генерального инспектората пограничной полиции МВД Молдовы Фредолин Лекарь.

В ходе встречи участники обсудили обстановку на общем участке государственной границы, основные тенденции ее развития и положительно оценили уровень взаимодействия по вопросам обеспечения безопасности на украинском-молдавской государственной границе.

Было акцентировано внимание на реализации Плана мероприятий по интенсификации сотрудничества на украинско-молдавской государственной границе в 2017-2018 годах, в частности о перспективах расширения практики совместной охраны государственной границы в пунктах пропуска и на "зеленых" участках.

В этом контексте глава пограничного ведомства Украины Петр Цигикал обратил внимание на вопросы обеспечения надлежащего контроля за транзитным участком украинской дороги Одесса-Рени, проходящего по территории Молдовы вблизи пункта пропуска Паланка, где с 19 декабря прошлого года введен общий погранично-таможенный контроль.

Напомним, ранее правительство Молдовы утвердило Соглашение о введении совместного таможенно-пограничного контроля на молдавско-украинской границе. 7 декабря 2017 года впервые началось совместное патрулирование украинских и молдавских пограничников на участке границы с Приднестровьем протяженностью около 50 километров.