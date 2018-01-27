МВД: В Украине за год зафиксировано 31 заказное убийство

Из каждых 10 убийств, совершенных в стране прошлом году, в девяти случаях установлена личность преступника, утверждают в Нацполиции.

За минувший 2017 год в Украине было совершено 31 убийство, которое имеет признаки заказного. Об этом в субботу, 27 января, сказал глава Национальной полиции Сергей Князев, сообщает РБК-Украина.

"В 1996 году 157 совершенных убийств имели признаки заказных. В 2016 году – 41. В 2017 году 31 убийство с признаками заказного было совершено в нашем государстве", – рассказал Князев на годовой итоговой коллегии министерства внутренних дел.

По его словам, из каждых десяти убийств, совершенных в 2017 году, в девяти случаях правоохранители установили личность преступника.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что уровень безопасности граждан в Украине постепенно растет и обратного процесса уже не будет.

Напомним, на этой неделе стало известно, что бывший гендиректор Укрспирта Михаил Лабутин готовил покушение на жизнь главы МВД Арсена Авакова.

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