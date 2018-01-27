Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве задержали гражданина РФ, выдававшего себя за украинца

Комментариев: 3
Гражданин России находится в международном розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях и может быть связан с террористическими группировками.
Россиянин прилетел из Стамбула
Россиянин прилетел из Стамбула
Держприкордонслужба України

Пограничники задержали в аэропорту Киев на контрольно-пропускном пункте гражданина России, который, находясь в международном розыске, выдавал себя за украинца.

Как сообщает в субботу, 27 января, Госпогранслужба, россиянин прибыл рейсом из Стамбула и для пересечения границы предоставил украинский паспорт, однако пограничники сразу обнаружили замену страницы с установочными данными.

"В ходе фильтрационных мероприятий нарушитель рассказал, что паспорт приобрел за 1000 евро якобы у незнакомых лиц, используя мобильные приложения, позволяющие обмениваться сообщениями", – говорится в сообщении.

Проверив задержанного россиянина по базам данных, пограничники также установили, что он находится в международном розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях и может быть связан с террористическими группировками.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее пограничники задержали в аэропорту Борисполь гражданина России, которого разыскивал Интерпол по подозрению в мошенничестве.

В аэропорту Киева задержан россиянин, подозреваемый в терроризме

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, аэропорт, розыск, украинец, россиянин, пограничники, международный розыск, Госпогранслужба
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
tulchanin    27.01.2018, 21:36
Оценка:  -3
tulchanin
Судя по тому что умолчали о том какая страна его объявила в розыск по Интерполу, объявила РФ ? Интересно, выдадут или...
апроро    27.01.2018, 21:35
Оценка:  +2
апроро
Из Стамбула, Турция? ИГИЛ однозначно! Мочить гада!
Шкиряк_и_Зорин    27.01.2018, 21:36
Оценка:  -2
Шкиряк_и_Зорин
А его то за что? Они тоже с Россией воюют! Это наши друзья! Геращенко Антон кажется об этом как-то говорил!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь