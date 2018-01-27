В Киеве задержали гражданина РФ, выдававшего себя за украинца

Гражданин России находится в международном розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях и может быть связан с террористическими группировками.

Пограничники задержали в аэропорту Киев на контрольно-пропускном пункте гражданина России, который, находясь в международном розыске, выдавал себя за украинца.

Как сообщает в субботу, 27 января, Госпогранслужба, россиянин прибыл рейсом из Стамбула и для пересечения границы предоставил украинский паспорт, однако пограничники сразу обнаружили замену страницы с установочными данными.

"В ходе фильтрационных мероприятий нарушитель рассказал, что паспорт приобрел за 1000 евро якобы у незнакомых лиц, используя мобильные приложения, позволяющие обмениваться сообщениями", – говорится в сообщении.

Проверив задержанного россиянина по базам данных, пограничники также установили, что он находится в международном розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях и может быть связан с террористическими группировками.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее пограничники задержали в аэропорту Борисполь гражданина России, которого разыскивал Интерпол по подозрению в мошенничестве.

В аэропорту Киева задержан россиянин, подозреваемый в терроризме