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Под Николаевом автомобиль сбил 13-летнюю пьяную девочку, сидевшую на дороге

Комментариев: 6
Школьница получила тяжелые травмы - у нее переломы обеих ног, черепно-мозговая травма и другие повреждения.
Под Николаевом автомобиль сбил 13-летнюю пьяную девочку, сидевшую на дороге
© novosti-n.org
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Под Николаевом автомобиль сбил 13-летнюю пьяную девочку, сидевшую на дороге
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В субботу, 27 января, возле села Мешково-Погорелово под Николаевом автомобиль Daewoo Lanos сбил 13-летнюю школьницу, сидевшую на дороге. Водитель не заметил препятствие и наехал на нее. Об этом сообщают Новости-N.

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Девочка находится в реанимации, ее состояние расценивается как крайне тяжелое. Во время проведения анализов, у потерпевшей в крови обнаружено 2 промилле алкоголя.

Оказалось, что 13-летняя девочка вместе с 16-летней сестрой пошли на дискотеку в соседнее село. Там девочки выпивали. По дороге домой младшая сестра неожиданно куда-то побежала. Старшая вместе с кавалером бросились за ней следом, но потеряли из виду. Как оказалось потом, девочка уселась на дорогу, где и попала под машину.

Ранее сообщалось о том, что под Киевом пропала 14-летняя девочка.

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Теги: украина, дискотека, дтп
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Комментариев (6)
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mseaaqwret    27.01.2018, 21:36
Оценка:  +5
mseaaqwret
Пьяные дети-грустные реалии нашей страны...
SEMPENTY    27.01.2018, 21:35
Оценка:  -5
SEMPENTY
И с такими фактами мы лезем в Европу.
multipodius    27.01.2018, 21:36
Оценка:  0
multipodius
А є куди ще лізти? У космос?
multipodius    27.01.2018, 21:36
Оценка:  -1
multipodius
Чи на схід?
Боцман__Кобза    28.01.2018, 01:05
Оценка:  0
Боцман__Кобза
2 SEMPENTY

Можно подумать в Европе нет таких проблем.
Gidnyk    27.01.2018, 21:35
Оценка:  +2
Gidnyk
Афигеть. В 13 лет 2 промилле алкоголя!!! Сильна девочка горилку жрать.
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