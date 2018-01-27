Под Николаевом автомобиль сбил 13-летнюю пьяную девочку, сидевшую на дороге

Школьница получила тяжелые травмы - у нее переломы обеих ног, черепно-мозговая травма и другие повреждения.

В субботу, 27 января, возле села Мешково-Погорелово под Николаевом автомобиль Daewoo Lanos сбил 13-летнюю школьницу, сидевшую на дороге. Водитель не заметил препятствие и наехал на нее. Об этом сообщают Новости-N.

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Девочка находится в реанимации, ее состояние расценивается как крайне тяжелое. Во время проведения анализов, у потерпевшей в крови обнаружено 2 промилле алкоголя.

Оказалось, что 13-летняя девочка вместе с 16-летней сестрой пошли на дискотеку в соседнее село. Там девочки выпивали. По дороге домой младшая сестра неожиданно куда-то побежала. Старшая вместе с кавалером бросились за ней следом, но потеряли из виду. Как оказалось потом, девочка уселась на дорогу, где и попала под машину.

Ранее сообщалось о том, что под Киевом пропала 14-летняя девочка.