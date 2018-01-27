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В зоне АТО погиб боец от пули снайпера

Комментариев: 3
Противник не придерживается режима прекращения огня. Вражеский снайпер действовал на донецком направлении – в районе Верхнеторецкого.

Подразделения сепаратистов с начала текущих суток, 27 января, один раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе. Один боец погиб от выстрела вражеского снайпера, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Военные констатируют, что противник не придерживается режима прекращения огня.

"На донецком направлении, в районе Верхнеторецкого, огонь по нашим позициям вел вражеский снайпер. В результате его действий, к сожалению, получил ранения несовместимое с жизнью военнослужащий сил АТО", – говорится в вечерней сводке штаба.

Как сообщал Корреспондент.net, за прошедшие сутки, 26 января, сепаратисты провели один обстрел позиций украинской армии, в результате чего один боец ВСУ получил ранения.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: донбасс, обстрел, погиб, сепаратисты, ВСУ, снайпер, АТО, Потери Украины в АТО, новости АТО
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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mseaaqwret    27.01.2018, 21:36
Оценка:  0
mseaaqwret
Бывает...
tulchanin    27.01.2018, 21:36
Оценка:  0
tulchanin
Судя по новостям и докладам наблюдателей, ни одна сторона не придерживается.
апроро    27.01.2018, 21:35
Оценка:  -4
апроро
В Грузии тоже не придерживались "режима прекращения огня"...
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