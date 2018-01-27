В зоне АТО погиб боец от пули снайпера

Противник не придерживается режима прекращения огня. Вражеский снайпер действовал на донецком направлении – в районе Верхнеторецкого.

Подразделения сепаратистов с начала текущих суток, 27 января, один раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе. Один боец погиб от выстрела вражеского снайпера, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Военные констатируют, что противник не придерживается режима прекращения огня.

"На донецком направлении, в районе Верхнеторецкого, огонь по нашим позициям вел вражеский снайпер. В результате его действий, к сожалению, получил ранения несовместимое с жизнью военнослужащий сил АТО", – говорится в вечерней сводке штаба.

Как сообщал Корреспондент.net, за прошедшие сутки, 26 января, сепаратисты провели один обстрел позиций украинской армии, в результате чего один боец ВСУ получил ранения.