СБУ обнаружила хищение сырья из нефтепровода Укрнафты

Дельцы перекачивали сырье в топливозаправочные машины и реализовывали на черном рынке. Могла произойти авария на объекте критической инфраструктуры.

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали в Черниговской области хищение сырья из нефтепровода. Об этом в субботу, 27 января, сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленники сделали врез в нефтепровод на одном из участков, который принадлежит компании Укрнафта.

"Дельцы перекачивали сырье в топливозаправочные машины и реализовывали на черном рынке", – говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушение целостности нефтепровода могло привести к возникновению чрезвычайных ситуаций на объекте критической инфраструктуры. Силовики проверяют возможную причастность к данной врезке чиновников различных ведомств.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье о повреждении магистральных объектов (ч.1 ст.292 УК Украины).

Силовики проверяют возможную причастность к оборудке чиновников различных ведомств.

Врезка в нефтепровод. Фото: СБУ

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