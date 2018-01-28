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СБУ обнаружила хищение сырья из нефтепровода Укрнафты

Комментариев: 1
Дельцы перекачивали сырье в топливозаправочные машины и реализовывали на черном рынке. Могла произойти авария на объекте критической инфраструктуры.
Врезка в нефтепровод
Врезка в нефтепровод
СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали в Черниговской области хищение сырья из нефтепровода. Об этом в субботу, 27 января, сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленники сделали врез в нефтепровод на одном из участков, который принадлежит компании Укрнафта.

"Дельцы перекачивали сырье в топливозаправочные машины и реализовывали на черном рынке", – говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушение целостности нефтепровода могло привести к возникновению чрезвычайных ситуаций на объекте критической инфраструктуры. Силовики проверяют возможную причастность к данной врезке чиновников различных ведомств.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье о повреждении магистральных объектов (ч.1 ст.292 УК Украины).

Силовики проверяют возможную причастность к оборудке чиновников различных ведомств.

Врезка в нефтепровод. Фото: СБУ 
 

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Луганской области украли 50 метров железной дороги. Группа мужчин демонтировала рельсы кусками до четырех метров загрузила в КрАЗ.

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Теги: СБУ, Укрнафта, Черниговская область, нефтепровод
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
MilaKiev17    28.01.2018, 01:05
Оценка:  0
MilaKiev17
А на горячем почему не задержали??
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