В зоне АТО погиб боец из Хмельницкой области

Стало известно имя погибшего в субботу, 27 января, украинского военнослужащего, который был убит на Донбассе в результате выстрела снайпера.

Волонтер Назар Приходько сообщил в Facebook, что в зоне АТО погиб боец 1-го батальона оперативного назначения резервистов имени Героя Украины генерала Сергея Кульчицкого Мирослав Сливка с позывным Монах.

В сообщении отмечается, что боец родился в Хмельницкой области.

"Погиб сегодня, 27.01.2018 под Верхнеторецким от пули снайпера. Дома осталась мама...", – написал Приходько.

На странице батальйона имени генерала Кульчицкого в Facebook подтверждается гибель Мирослава Сливки.

Напомним, ранее в штабе АТО сообщили, что на Донбассе в результате выстрела вражеского снайпера получил ранение несовместимое с жизнью один военнослужащий.

В зоне АТО погиб военный из Закарпатья - соцсети