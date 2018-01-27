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В зоне АТО погиб боец из Хмельницкой области

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Стало известно имя погибшего в субботу, 27 января, украинского военнослужащего, который был убит на Донбассе в результате выстрела снайпера.
Погибший в зоне АТО Мирослав Сливка
Погибший в зоне АТО Мирослав Сливка

Волонтер Назар Приходько сообщил в Facebook, что в зоне АТО погиб боец 1-го батальона оперативного назначения резервистов имени Героя Украины генерала Сергея Кульчицкого Мирослав Сливка с позывным Монах.

В сообщении отмечается, что боец родился в Хмельницкой области.

"Погиб сегодня, 27.01.2018 под Верхнеторецким от пули снайпера. Дома осталась мама...", – написал Приходько.

На странице батальйона имени генерала Кульчицкого в Facebook подтверждается гибель Мирослава Сливки.

Напомним, ранее в штабе АТО сообщили, что на Донбассе в результате выстрела вражеского снайпера получил ранение несовместимое с жизнью один военнослужащий.

В зоне АТО погиб военный из Закарпатья - соцсети

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Теги: военный, погиб, Хмельницкая область, ВСУ, АТО, зона АТО, погибшие в АТО
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Источник: korrespondent.net

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