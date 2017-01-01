Сутки в АТО: один обстрел, один погибший

За минувшие сутки сепаратисты провели один обстрел позиций ВСУ недалеко от населенного пункта Верхнеторецкое. От пули снайпера погиб один украинский боец.

За сутки позиции ВСУ обстреливались один раз facebook.com/theministryofdefence.ua

В течение прошедших суток, 27 января, сепаратисты провели один обстрел украинских позиций - от пули вражеского снайпера погиб военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"Вторая половина прошедших суток, начиная с 14:00, прошла без нарушений режима тишины. Днем силы российско-оккупационных группировок не отказались от организации огневой провокации и провели 1 обстрел позиций наших защитников", - говорится в сводке.

За прошедние сутки также сообщается об одном погибшем бойце ВСУ.

"На Донецком направлении с временно неподконтрольной украинскому правительству Пантелеймоновки огонь в сторону наших опорных пунктов недалеко от населенного пункта Верхнеторецкое вел вражеский снайпер. В результате его действий погиб военнослужащий сил АТО", - сообщили в штабе.

На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как ранее сообщалось, погибшего от пули снайпера бойца звали Мирослав Сливка.