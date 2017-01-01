Сутки в АТО: один обстрел, один погибший
В течение прошедших суток, 27 января, сепаратисты провели один обстрел украинских позиций - от пули вражеского снайпера погиб военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.
"Вторая половина прошедших суток, начиная с 14:00, прошла без нарушений режима тишины. Днем силы российско-оккупационных группировок не отказались от организации огневой провокации и провели 1 обстрел позиций наших защитников", - говорится в сводке.
За прошедние сутки также сообщается об одном погибшем бойце ВСУ.
"На Донецком направлении с временно неподконтрольной украинскому правительству Пантелеймоновки огонь в сторону наших опорных пунктов недалеко от населенного пункта Верхнеторецкое вел вражеский снайпер. В результате его действий погиб военнослужащий сил АТО", - сообщили в штабе.
На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Как ранее сообщалось, погибшего от пули снайпера бойца звали Мирослав Сливка.