Чубаров призывает крымчан бойкотировать выборы

Ни одного крымского татарина, украинца и патриота не должно быть на выборах 18 марта в Крыму. Тот, кто по малодушию придет - станет изгоем среди своих соотечественников.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал крымчан бойкотировать выборы президента РФ после того как сотрудники ОМОНа вторглись на заседание общественной инициативы Крымская солидарность в Судаке. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

"С другой стороны, очень яркая и убедительная акция, которая в максимально доходчивой форме показывает всем жителям Крыма, как вести себя 18 марта 2018 года, на который оккупанты назначили незаконные выборы "президента" России", - написал политик.

"То, что крымские татары в подавляющем своем большинстве и так не придут на "выборы", назначенные оккупантами, очевидно для всех. После акций, подобных сегодняшней, каждый из тех немногочисленных соотечественников, кто, проявив слабость или малодушие, появится 18 марта 2018 года на избирательном участке, окажется вечным изгоем среди своих соотечественников и единоверцев", - написал Чубаров.

По его словам, ни одного крымского татарина, украинца и патриота не должно быть на выборах 18 марта в Крыму.

Напомним, ФСБ задержала в Крыму гражданина Украины.

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