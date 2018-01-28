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Украинцы почтут память героев Крут

Комментариев: 1
День памяти Героев Крут в 2018 году начнут отмечать в 28 января и продолжат 29 января. В этот день будет отмечаться столетие боя украинских студентов с большевистской армией.
Факельное шествие в честь Героев Крут
Факельное шествие в честь Героев Крут
censor.net

Мероприятия в честь героев Крут с участием президента Украины Петра Порошенко будут проходить в воскресенье, 28 января, в селе Памятное Черниговской области, сообщает пресс-служба президента.

В 12:00 у Мемориального комплекса пройдет церемония памяти, вручение Государственных флагов с памятными лентами, премьерное исполнение концертного марша "Героям Крут".

В понедельник, 29 января, в 12.00 в Киеве на Лукьяновском кладбище состоится чествование памяти Владимира Наумовича и Владимира Шульгина, погибших в бою с большевиками под станцией Круты. Также состоится возложение цветов к могиле украинских поэтов Александра Олеся и Олега Кандыбы (Ольжича), которые перезахоронены на Лукьяновском кладбище.

В мероприятиях примут участие родственники погибших, представители духовенства, органов государственной власти, общественные деятели.

Также к 100-летию исторического события состоится реконструкция боя на заводе Арсенал. В 18.30 актеры воссоздадут события, которые происходили в конце января 1918 года. После реконструкции состоится традиционный факельный марш от Арсенальной площади до Аскольдовой могилы посвященный героям Крут.

В прошлом году память Героев Крут в Киеве в частности, почтили маршем памяти.

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Теги: история, герои, Порошенко, герой украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
DontHurt    28.01.2018, 09:36
Оценка:  +7
DontHurt
Очень показательная история, кстати. Когда горстку студентов бросают против регулярной армии, поскольку "элита" сначала так делила власть, что забыла собрать армию, которую так и били по частям. А потом обеспечивала себе отступление за счёт чужих жизней.
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