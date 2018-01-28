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Под Житомиром возмущенные жители сел перекрыли трассу

Комментариев: 4
Люди протестуют из-за подорожания проезда.
Около 50 человек перекрыли трассу в Житомирской области
Около 50 человек перекрыли трассу в Житомирской области
zhitomir.info

В Житомирской области жители нескольких сел перекрыли трассу Выступовичи – Могилев-Подольский.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Люди протестуют из-за подорожания проезда. Теперь пассажирам, которые добираются из сел в Житомир на работу, ежедневно приходится тратить 50 гривен. Перевозчики кивают на повышение цены на топливо, запчасти и зарплату водителям.

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“Нас не устраивает, как перевозчик устанавливает цены на проезд. Мы столько зарплат не имеем, как мы должны платить. У нас тысяча гривен на проезд выходит, как подняли тарифы“, - возмущена жительница Сингуров Татьяна.

Если цену на проезд не изменят, люди выйдут опять
Если цену на проезд не изменят, люди выйдут опять
zhitomir.info

“Топливо, резина, налоги, зарплата – мы все должны платить. Бесплатно я ездить не могу! Или мы едем, или мы не едем“, - отвечает перевозчик Аркадий.

К селянам приехали областные чиновники и пообещали провести проверку цен, а в случае выявления нарушений, расторгнуть договоры с перевозчиками. После этих обещаний люди разблокировали трассу.

Напомним, в январе подорожал проезд на 19 маршрутах в Киеве.

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Теги: Житомир, трасса, протесты, проезд
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Комментариев (4)
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hooting_owls    28.01.2018, 10:50
Оценка:  +2
hooting_owls
Видимо селяне думают, что водители со своими семьями живут в другой стране. Они просто приезжают сюда со своими дешевыми запчастями, дешевым топливом, и продукты покупают в магазинах с другими ценами. При чем здесь водители? Только стоимость топлива выросла в 3 раза по сравнению с 2013!
blya-tolyan    28.01.2018, 11:51
Оценка:  0
blya-tolyan
мля, ты видел хоть одного диреХтора этих маршруток? иПало в объектив не влазит, хатынка почти как у Овоща в Межигорье, страусов только не хватает. А ты дальше плати за передвижение тела (проездом в этих руинах язык назвать не поворачивается) и хамство быдла за рулём.
blya-tolyan    28.01.2018, 11:53
Оценка:  -1
blya-tolyan
сколько уже вони было из-зи подорожаний, ЧТО изменилось? Кроме цены - ничего. так что поднимай-не поднимай - результат один и тот же, барыга жирует, ты, как пассажир опять платишь и сосёшь!
I_gor2    28.01.2018, 09:52
Оценка:  +2
I_gor2
Пусть к работатдателю идут и требуют повышенияю
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