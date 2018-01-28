Под Житомиром возмущенные жители сел перекрыли трассу
В Житомирской области жители нескольких сел перекрыли трассу Выступовичи – Могилев-Подольский.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Люди протестуют из-за подорожания проезда. Теперь пассажирам, которые добираются из сел в Житомир на работу, ежедневно приходится тратить 50 гривен. Перевозчики кивают на повышение цены на топливо, запчасти и зарплату водителям.
Читай также: На Волыни и Львовщине протестующие блокируют международные трассы
“Нас не устраивает, как перевозчик устанавливает цены на проезд. Мы столько зарплат не имеем, как мы должны платить. У нас тысяча гривен на проезд выходит, как подняли тарифы“, - возмущена жительница Сингуров Татьяна.
“Топливо, резина, налоги, зарплата – мы все должны платить. Бесплатно я ездить не могу! Или мы едем, или мы не едем“, - отвечает перевозчик Аркадий.
К селянам приехали областные чиновники и пообещали провести проверку цен, а в случае выявления нарушений, расторгнуть договоры с перевозчиками. После этих обещаний люди разблокировали трассу.
Напомним, в январе подорожал проезд на 19 маршрутах в Киеве.