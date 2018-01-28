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Деева продолжает работать с Аваковым "на общественных началах"

Комментариев: 4
Деева уже не зам, а просто советник Авакова.
Деева - советник Авакова
Деева - советник Авакова
kp.ua

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что освобожденная от должности заместителя министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасия Деева продолжает работать советником “на общественных началах“.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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“Она (Деева - ред.) Сейчас работает советником министра на общественных началах“, - сказал Аваков на коллегии МВД, пригласив Деева на трибуну.

Деева выступила с докладом о гендерной политике в полиции и призвала усилить обеспечения прав женщин в правоохранительных органах.

Напомним, 26 января стало известно, что Деева трудоустроилась в UN Women Ukraine на должность National HeForShe Coordinator (национальный координатор кампании HeForShe).

Деева прославилась после того, как пользователи обнаружили в соцсетях откровенные фото девушки.

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Теги: Деева, Аваков, МВД, чиновники
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Комментариев (4)
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stalkter    28.01.2018, 12:15
Оценка:  +1
stalkter
ПОСАСУЕТ ТЕПЕРЬ БЕСПЛАТНО
kOkOz    28.01.2018, 10:51
Оценка:  +2
kOkOz
видно армяшка тупой если берет к себе советниками еще тупее Геращенко, Эту прости господи
Шкиряк_и_Зорин    28.01.2018, 10:37
Оценка:  +1
Шкиряк_и_Зорин
У неё огромнейшая роль! Защита гендерных прав женщин-полицейских! Да ещё "на общественных началах", бесплатно.
Успехов ей в её нелёгком труде!
Боцман__Кобза    28.01.2018, 11:52
Оценка:  +2
Боцман__Кобза
Теперь понятна суть названия "Он для нее".
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