Деева продолжает работать с Аваковым "на общественных началах"

Деева уже не зам, а просто советник Авакова.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что освобожденная от должности заместителя министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасия Деева продолжает работать советником “на общественных началах“.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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“Она (Деева - ред.) Сейчас работает советником министра на общественных началах“, - сказал Аваков на коллегии МВД, пригласив Деева на трибуну.

Деева выступила с докладом о гендерной политике в полиции и призвала усилить обеспечения прав женщин в правоохранительных органах.

Напомним, 26 января стало известно, что Деева трудоустроилась в UN Women Ukraine на должность National HeForShe Coordinator (национальный координатор кампании HeForShe).

Деева прославилась после того, как пользователи обнаружили в соцсетях откровенные фото девушки.