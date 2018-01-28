На дорогах Украины резко увеличится количество патрульных

В Украине за год количество патрульных вырастет в четыре раза. К декабрю 324 наряда будут контролировать 9 тысяч километров дорог.

К концу года на дорогах Украины будет дежурить до 324 нарядов патрульных

В Украине до конца 2018 года будет работать около 324 нарядов дорожной патрульной полиции. Об этом в ходе годовой итоговой коллегии в субботу, 27 января, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков. Об этом сообщает пресс-служба МВС.

По его словам, увеличение количества патрульных будет проходить в несколько этапов.

"Сейчас в учебных центрах 2 600 патрульных, которые готовятся выйти на патрулирование наших дорог. Почти 80 нарядов дорожной полиции обеспечивают безопасность движения на дорогах протяженностью 4 тысячи километров. В феврале планируется увеличение их до 210 нарядов, а к концу года до 324 нарядов", - подчеркнул министр.

"Такое количество патрульных сможет охватить более 9 тысяч километров дорог", - добавил он.

"В Украине заработают патрульные подразделения дорожной полиции Крыма и Севастополя. Они будут работать на разных участках, пока не будет освобожден полуостров от оккупантов, а затем перейдут на работу туда", - подчеркнул Аваков.

Ранее сообщалось, что в МВД решили создать патрульную полицию Крыма.

Напомним, Аваков заявил, что в Украине становится безопаснее.