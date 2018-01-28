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В Украине обесточены 16 населенных пунктов

Комментариев: 1
В результате непогоды в Украине все еще остаются обесточенными 16 населенных пунктов в Одесской области. Там работают бригады облэнерго.
В Одесской области без света остаются 16 населенных пунктов
В Одесской области без света остаются 16 населенных пунктов
dsns.gov.ua

В Украине без электроэнергии до сих пор остаются 16 населенных пунктов. Об этом по состоянию на утро воскресенья, 28 января, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Остаются обесточенными 16 населенных пунктов в Одесской области", - говорится в сообщении.

Как сообщается, к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Напомним, по состоянию на 26 января в Украине были обесточены 25 населенных пунктов.

А днем ранее в Украине без света были 34 населенных пункта.

 

 

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Теги: электроэнергия, Одесская область, непогода, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
гаривотер    28.01.2018, 13:30
Оценка:  0
гаривотер
У нас-как зима-так непогода. А может так и назовем зиму-непогода............?
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