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Пассажира электрички затянуло под поезд: УЗ признала свою вину

Комментариев: 7
За травмы пенсионера, которого зажало дверями электрички и протащило около 50 метров вниз головой, накажут машиниста.
УЗ оплатит лечение пострадавшего пассажира
УЗ оплатит лечение пострадавшего пассажира
tsn.ua

На железнодорожной станции села Иванковцы в Бердичевском районе Житомирской области в дверях электропоезда зажало пассажира. Он получил тяжелые травмы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Пожилой мужчина собирался выйти, но дверь не открылась. Тогда пассажир бросился в соседний вагон, потому что поезд останавливается в Иванковцах лишь на минуту. И уже там в дверях пенсионера зажало, а электричка тронулась с места и начала набирать скорость. “Он начал кричать, пассажиры вышли, стоп-кран сорвали. У него нога осталась в тамбуре, а его тянуло“, - рассказал Петр Вакулюк, который живет рядом со станцией.

Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии с закрытой травмой грудной клетки, множественными переломами ребер и переломом лопатки. Об этом рассказал главный хирург Бердичевской больницы Николай Цюзь.

После огласки в СМИ Укрзализныця отстранила от работы возможных ЧП. За травмы пенсионера, которого зажало дверями электрички и протащило около полусотни метров вниз головой, накажут машиниста поезда и его помощника.

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Железнодорожники признали, что именно они должны были убедиться, что все пассажиры вышли и зашли, прежде чем закрывать двери и трогаться со станции. Кроме того, назначена комиссия, которая выясняет, почему электричка курсировала с неисправными дверями. В руководстве УЗ обещают наказать всех виновников, а потерпевшему – компенсировать расходы на лечение.

“Семье и самому Ивану Бойко железная дорога будет всячески помогать и в лечении, и в реабилитации. Наши люди уже находились сегодня у него в больнице, будем держать связь с его семьей и всячески помогать в выздоровлении“, - заверила представитель предприятия Анна Казимир.

Напомним, в декабре в Чернигове студента ударило током в салоне троллейбуса, в следствии чего он попал в реанимацию.

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Теги: поезд, электричка, Укрзализныця, Житомирская область
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Комментариев (7)
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моисей    28.01.2018, 12:25
Оценка:  0
моисей
а почему только машинист.. ведь есть отвественный по выпуску состава на линию.. двери не открывались это уже неисправность..
гаривотер    28.01.2018, 12:01
Оценка:  -5
гаривотер
В совке-вами ненавистном-при незакрытых дверях тормозные колодки блокировались.У меня с отцом в 81-м такой же случай произошел на моих глазах. Да,к стати тогда же в загнивающем Союзе без отмашки желтым флажком или фонарем путейщика-электричка с места не трогалась.А вы декоммунизация..........
blya-tolyan    28.01.2018, 12:03
Оценка:  +2
blya-tolyan
ха-ха-ха, бросам всё и в "совок". Ты комп пендосский почему до сих пор не выбросил?
моисей    28.01.2018, 12:20
Оценка:  0
моисей
да ладно тебе . это ты с метрополитеном перепутал.. при совке также само было.. ну может в 50 когда двери не автоматически закрывались..
doc1    28.01.2018, 11:26
Оценка:  +1
doc1
Конечно же машиниста. Никто же не признает что расстояние между платформой и дверьми по полметра, а то и более и что бы сесть в вагон надо иметь спецподготовку.
Почему в метро расстояние 10см?!
blya-tolyan    28.01.2018, 12:02
Оценка:  0
blya-tolyan
и машинист виноват что электричке больше лет чем ему и ремонт последний был при рождении помощника машиниста.
моисей    28.01.2018, 12:22
Оценка:  0
моисей
ну сравнил... вот стань на платформе и дождись товарный поезд.. и эти твои десять сантиметров как раз вагоном по платформе..
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