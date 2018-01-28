Пассажира электрички затянуло под поезд: УЗ признала свою вину

За травмы пенсионера, которого зажало дверями электрички и протащило около 50 метров вниз головой, накажут машиниста.

На железнодорожной станции села Иванковцы в Бердичевском районе Житомирской области в дверях электропоезда зажало пассажира. Он получил тяжелые травмы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Пожилой мужчина собирался выйти, но дверь не открылась. Тогда пассажир бросился в соседний вагон, потому что поезд останавливается в Иванковцах лишь на минуту. И уже там в дверях пенсионера зажало, а электричка тронулась с места и начала набирать скорость. “Он начал кричать, пассажиры вышли, стоп-кран сорвали. У него нога осталась в тамбуре, а его тянуло“, - рассказал Петр Вакулюк, который живет рядом со станцией.

Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии с закрытой травмой грудной клетки, множественными переломами ребер и переломом лопатки. Об этом рассказал главный хирург Бердичевской больницы Николай Цюзь.

После огласки в СМИ Укрзализныця отстранила от работы возможных ЧП. За травмы пенсионера, которого зажало дверями электрички и протащило около полусотни метров вниз головой, накажут машиниста поезда и его помощника.

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Железнодорожники признали, что именно они должны были убедиться, что все пассажиры вышли и зашли, прежде чем закрывать двери и трогаться со станции. Кроме того, назначена комиссия, которая выясняет, почему электричка курсировала с неисправными дверями. В руководстве УЗ обещают наказать всех виновников, а потерпевшему – компенсировать расходы на лечение.

“Семье и самому Ивану Бойко железная дорога будет всячески помогать и в лечении, и в реабилитации. Наши люди уже находились сегодня у него в больнице, будем держать связь с его семьей и всячески помогать в выздоровлении“, - заверила представитель предприятия Анна Казимир.

Напомним, в декабре в Чернигове студента ударило током в салоне троллейбуса, в следствии чего он попал в реанимацию.