Киву выгнали из Соцпартии, но сам Кива это отрицает

Кива уверяет, что заявления шарлатанов и аферистив не имеют под собой никакой юридической силы, имея в виду Павла Устенко.

Илью Киву исключили из Социалистической партии Украины и лишили статуса председателя этой партии. Соответствующее решение было принято единогласно 27 января во время совместного заседания политсовета и центральной контрольной комиссии СПУ, передает УНИАН.

Лидер социалистов Петр Устенко обвинил Киву в попытке “рейдерского захвата партии“ накануне переговоров с другими политсилами левого толка.

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“Однако, чтобы сорвать этот процесс объединения левых, 24 января вечером чиновники Минюста сфальсифицировали документы и выбросили из реестра все руководство СПУ во главе с лидером партии Петром Устенко и подменили состав политсовета, изменили структуру политсовета партии в целом, изменили структуру органов и устав СПУ. Они решили ввести в СПУ праворадикалов. Они совершили попытку рейдерского захвата политсилы“, - заявил Устенко и заверил, что “настоящие социалисты не отдадут бренд Соцпартии“.

Также делегаты поручили лидеру СПУ обратиться в НАБУ, СБУ, НАЗК, Министерство юстиции “с целью предотвращения рейдерского захвата СПУ“ и привлечения к уголовной ответственности лиц, которые, по словам Устенко, внесли в Госреестр заведомо недостоверные данные относительно руководящего состава и уставных органов партии.

В свою очередь, Кива считает себя “легитимным“лидером СПУ.

“Любые заявления шарлатанов и аферистив не имеют под собой никакой юридической силы. Мы не будем обсуждать каждый вскрик афериста. Есть юридические основания, буква закона. На сегодня председателем партии является Кива Илья Владимирович“, - сказал он в комментарии Громадському радiо.

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По словам Кивы, Устенко - “всего лишь предатель Украины“, который якобы был пойман на сговоре с Кремлем по выкачиванию денег.

Напомним, Кива объявил себя главой Социалистической партии Украины в июле 2017 года. Он обещает устроить в стране “красный террор“.