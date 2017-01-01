Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

РФ отказалась выдать Украине заключенного из Крыма

Комментариев: 0
В России отказались выдать заключенного украинца из Керчи Лугина, так как тот, якобы, является гражданином РФ. Жена Лугина заявляет, что он имеет только украинское гражданство.
Крымчанина перевели в мордовскую тюрьму
Крымчанина перевели в мордовскую тюрьму
Getty Images

Россия отказала Украине в выдаче заключенного крымчанина Андрея Лугина из-за того, что тот, якобы является гражданином РФ. Об этом говорится в ответе российского омбудсмена Татьяны Москальковой на запрос уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины Валерии Лутковской. Документ приводит Крымская правозащитная группа.

В то же время, жена Андрея, Ирина Лугина заявляет, что ее муж имеет только украинское гражданство.

 
 

Андрей Лугин был осужден в 2010 году украинским судом за бандитизм. Украинский суд приговорил его к пожизненному заключению. Суды двух инстанций признали его виновным в убийстве и участии в преступной группировке Андрея Лаптева, действовавшей в Керчи в 90-х годах.

После аннексии Крыма его вывезли в российскую колонию в Мордовии. Лугин уже неоднократно обращался в различные инстанции РФ и Украины с просьбой передать его для отбытия наказания на материковую часть Украины.

В знак протеста против этапирования в РФ он пытался наложить на себя руки и нанес себе ранения горла. Также Лугин объявлял сухую голодовку.

Как сообщалось ранее, в России задержали украинца и передали ДНР.

Ранее в Крыму задержали украинца с "запрещенной" литературой. 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Крым, гражданство, заключенный, аннексия Крыма
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь