Опоздали на неделю: Куницын рассказал, как в 2014-ом можно было сохранить Крым

Куницын утверждает, что предлагал Турчинову делегировать Крыму любые полномочия, вернуться к закону 92-го года.

В ходе оккупации Крыма украинские власти рассматривали вопрос о делегировании АРК широких полномочий и возвращении к конституции 1992 года.

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил депутат Сергей Куницын, бывший представитель президента в Крыму.

“Я пришел к [и.о. президента Украины Александру. —. ред. ] Турчинову и сказал, что немедленно нужно собрать Верховную Раду, делегировать Крыму любые полномочия, принять в первом чтении, вернуться к закону 92-го года, потому что власть послемайдановская слаба, надо выиграть время и нивелировать референдум. То есть дать Крыму все, кроме суверенитета, и выиграть время <…> На это я получил ответ, что все это хорошо, но это козыри для разговора с Россией“, — рассказал Куницын.

По словам депутата, в Киеве “опоздали на неделю“, так как не могли выбрать ответственного за решение крымского вопроса.

“Опоздали где-то на неделю, пока тут разбирались, кого туда [в Крым] поставить [главным]“, — подчеркнул народный избранник.

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Напомним, согласно Конституции 1992 года Крым был в составе Украины, при этом отношения двух сторон определялись на основе договоров и соглашений. Республика осуществляла на своей территории все полномочия за исключением тех, которые она добровольно делегировала Киеву. Официальным языком был русский. Крым также мог самостоятельно вступать в отношения с другими государствами. В марте 1995 года Верховная Рада отменила конституцию 1992 года, пост президента Крыма был упразднен. Позднее был принят закон “О Конституции Автономной Республики Крым“, согласно которому полуостров стал автономной республикой в составе Украины.

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Ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что Крым “сдали“ все страны и организации, начиная с ООН.

Экс-глава Совета министров АРК Анатолий Могилев в суде рассказал, что передал в СБУ ввидеозаписи по захвату зданий в Крыму, и “после этого никаких вразумительных команд из Киева не поступало“.