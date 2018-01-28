Президент Австрии пригласил Порошенко на Венский бал

Президент Австрии имеет привилегию пригласить на Венский бал главу одного из государств как личного гостя. В этом году личным гостем будет Порошенко.

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен пригласил президента Украины Петра Порошенко 8 февраля посетить с рабочим визитом в Австрию. Об этом в воскресенье, 28 января сообщает пресс-служба Президента.

Отмечается, что в ходе визита состоятся двусторонние переговоры Главы Украинского государства с Федеральным президентом Александером ван дер Белленом и Федеральным канцлером Себастианом Курцом.

"Во время встреч будут обсуждены вопросы дальнейшего углубления политического диалога на высшем уровне, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя государствами, развитие ситуации на Донбассе и укрепления санкционной политики ЕС с целью поддержки международных усилий по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в сообщении.

Также в рамках программы пребывания запланировано также совместное посещение главами государств Венского оперного бала, на который Президента Украины приглашен как личный почетный гость Президента Австрии.

Венский оперный бал - ежегодный государственный мероприятие, в котором принимает участие руководство страны. Президент Австрии имеет привилегию пригласить на это мероприятие Главу одного из государств как личного гостя.

Напомним, Австрия выступала за поэтапную отмену санкций против России. В МИД Австрии заявили, что антироссийские санкции являются неэффективными из-за падения цен на энергоносители.