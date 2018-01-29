Двух киевлян арестовали за поджог монастыря

Суд установил залог 2,2, миллиона гривен.

Шевченковский райсуд Киева арестовал на 60 дней с возможностью залога двух подозреваемых в попытке поджечь Десятинный монастырь УПЦ МП.

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Нардеп Игорь Луценко назвал в своем Facebook имена подозреваемых - это Алексей Шемотюк и Александр Горбань. Залог судья установили в размере 2,2 миллиона гривен. Луценко отметил, что решение странное, поскольку и прокуратура, и полиция были согласны на домашний арест.

По информации депутата, оба арестованных по профессии архитекторы. Один воевал в рядах ВСУ в аэроразведке.

“По словам задержанных, они пытались привлечь внимание к тому, что территория Национального музея истории захвачена московскими церковниками. Рядом - фундамент Десятинной церкви, главного храма Киевской Руси, который символически хотят застолбить за собой агенты враждебного государства“, - добавил Луценко.

На сайте Десятинного монастыря УПЦ МП сообщается, что “несмотря на дикость и жестокость совершенного этими людьми преступления“, священнослужители молятся за них и просят суд смягчить меру наказания. “Сегодня нашему адвокату на суде отказали в слове, чтобы донести нашу позицию о смягчении приговора. Мы будем придерживаться этой позиции в апелляции“, - уверяют представители церкви.

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Напомним, 25 января возле Десятинной церкви радикалы из организации С14 и других сообществ правого толка устроили погром. Впоследствии в дежурную часть поступило сообщение от церковнослужителей о поджоге здания. Задержали только двоих, 33 и 36 лет. Ранее они не привлекались к уголовной ответственности.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса. Злоумышленникам грозит до пятнадцати лет лишения свободы.