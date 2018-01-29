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Двух киевлян арестовали за поджог монастыря

Комментариев: 11
Суд установил залог 2,2, миллиона гривен.
Шемотюк Алексей и Горбань Алексанлр арестованы
Шемотюк Алексей и Горбань Алексанлр арестованы
facebook.com/igor.lutsenko

Шевченковский райсуд Киева арестовал на 60 дней с возможностью залога двух подозреваемых в попытке поджечь Десятинный монастырь УПЦ МП.

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Нардеп Игорь Луценко назвал в своем Facebook имена подозреваемых - это Алексей Шемотюк и Александр Горбань. Залог судья установили в размере 2,2 миллиона гривен. Луценко отметил, что решение странное, поскольку и прокуратура, и полиция были согласны на домашний арест.

По информации депутата, оба арестованных по профессии архитекторы. Один воевал в рядах ВСУ в аэроразведке.

“По словам задержанных, они пытались привлечь внимание к тому, что территория Национального музея истории захвачена московскими церковниками. Рядом - фундамент Десятинной церкви, главного храма Киевской Руси, который символически хотят застолбить за собой агенты враждебного государства“, - добавил Луценко.

На сайте Десятинного монастыря УПЦ МП сообщается, что “несмотря на дикость и жестокость совершенного этими людьми преступления“, священнослужители молятся за них и просят суд смягчить меру наказания. “Сегодня нашему адвокату на суде отказали в слове, чтобы донести нашу позицию о смягчении приговора. Мы будем придерживаться этой позиции в апелляции“, - уверяют представители церкви.

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Напомним, 25 января возле Десятинной церкви радикалы из организации С14 и других сообществ правого толка устроили погром. Впоследствии в дежурную часть поступило сообщение от церковнослужителей о поджоге здания. Задержали только двоих, 33 и 36 лет. Ранее они не привлекались к уголовной ответственности.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса. Злоумышленникам грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

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Теги: Киев, суд, УПЦ МП
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Источник: pravda.com.ua

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Комментариев (11)
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Sirko_123    29.01.2018, 00:21
Оценка:  +1
Sirko_123
Незаконное выделение земли не даёт право жечь.
Боцман__Кобза    29.01.2018, 00:21
Оценка:  +1
Боцман__Кобза
Выделение не было. Был самовольный захват в заповедной зоне.
ostanovites    29.01.2018, 00:20
Оценка:  0
ostanovites
с агрессором должны все дела прекращаться конституция украины
Боцман__Кобза    29.01.2018, 00:20
Оценка:  -5
Боцман__Кобза
"Злоумышленникам грозит до пятнадцати лет лишения свободы."

С какого буя?! А то что церковь незаконно учудила и полиция с прокуратурой на это не смотрят - какая это статья УК?
Spawn999    29.01.2018, 00:20
Оценка:  +5
Spawn999
Поджог - преступление. И его не оправдывает то, что "они первые начали". Детский сад. То ментов бьём, то храмы поджигаем, то админздания захватываем. А потом скулим, когда другие с другими убеждениями делают то же самое.
Боцман__Кобза    29.01.2018, 00:20
Оценка:  -4
Боцман__Кобза
Детский сад - это твои заявления.
Это не храм. Это - незаконное сооружение, нарушившее сразу несколько законов. Но правоохранительные органы это игнорируют.
Если правоохранители не выполняют свои прямые обязанности, то не следует ругать тех, кто все-таки пытается восстановить законность.
TRIGER25    29.01.2018, 00:21
Оценка:  +3
TRIGER25
пользователь Spawn999 все написал правильно - сейчас модно стало под видом борьбы за "историческую справедливость" нарушать закон - пусть отвечают по всей строгости ...
Spawn999    29.01.2018, 00:44
Оценка:  0
Spawn999
БОЦМАН, то есть ты за самосуд? А кто ты такой, что бы считать себя истиной в последней инстанции? Коммунисты были плохими, что храмы уничтожали, а эти, блин - Д"Артаньяны?! И люди конкретно в этот храм шли не с дурными мыслями. Погоди, скоро у нас православие вообще не в почёте будет.
wahmurkadurnaya    29.01.2018, 00:19
Оценка:  -6
wahmurkadurnaya
Суддя запроданець мп. На мило і суддю, і мп!
ALEX2103    29.01.2018, 00:19
Оценка:  -6
ALEX2103
Подстава!
ostanovites    29.01.2018, 00:17
Оценка:  +1
ostanovites
отпустить ибо они не знали что делают .не суди да не судим будешь ударили подставь другую
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