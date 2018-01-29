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В Николаеве выросло число заболевших гепатитом А

Комментариев: 2
Десять дней назад в Николаеве официально было подвержено лишь 98 число случаев заболевания гепатитом А. Областная инфекционная больница принимает пациентов с гепатитом и корью на базе городской больницы №1 открыто отделение.
В Николаеве выросло число заболевших гепатитом А
Корреспондент.net

В Николаеве по состоянию на 28 января 2018 года еще 44 человека были госпитализированы с подозрением на гепатит А. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Николаевского городского совета, передает местное издание Novosti-N.

В частности, указано, что в областной инфекционной больнице сейчас находится 42 человека, в 40 из них диагноз уже подтвержден.

Кроме того, в областной детской инфекционной больнице находятся еще два ребенка.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины заявляют, что на территории государства эпидемии гепатита А нет.

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Теги: вирусы, эпидемия, Николаев, заболевание, гепатит, госпитализация
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Gidnyk    29.01.2018, 00:21
Оценка:  +1
Gidnyk
А что старая ведьма Супрун по этому поводу мычит? Все еще предлагает лечится луком через телевизор? Нормально, скачите дальше.
uffagud    29.01.2018, 00:20
Оценка:  +1
uffagud
В реальности заболевших гепатитом в Николаеве более 500 человек.Но власти скрывает истинные цифры,намеренно их занижая.
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